La mañana de este viernes, 16 de enero de 2026, ha comenzado con serias complicaciones para los usuarios del ferrocarril en la provincia de Sevilla. Una incidencia en el sistema de señalización entre las estaciones de Dos Hermanas y Utrera ha obligado a interrumpir la circulación y está provocando retrasos generalizados en el núcleo de Cercanías y Media Distancia.

Afectaciones principales en la red ferroviaria

Adif y Renfe han confirmado que los problemas técnicos están impactando en tres ejes fundamentales del transporte sevillano:

1. Línea Sevilla-Osuna-Málaga: El tráfico está totalmente interrumpido entre Sevilla y Arahal. Los trenes de Media Distancia de esta ruta (ancho convencional) no pueden circular por el tramo afectado.

2. Cercanías Línea C1 (Lora del Río-Sevilla-Utrera-Lebrija): Se están registrando retrasos significativos en toda la línea. Aunque los trenes circulan, la avería en la señalización obliga a marchas lentas y esperas en las estaciones.

3. Media Distancia Sevilla-Cádiz: Esta conexión también se ve afectada por demoras, al compartir parte del trazado donde se localiza la avería (entre Dos Hermanas y Utrera).

Plan de transporte alternativo

Para paliar el bloqueo en la línea hacia Málaga, Renfe ha activado de forma inmediata un servicio de transbordo por carretera:

• Los viajeros del trayecto Sevilla-Arahal están siendo trasladados en autobuses para garantizar que puedan completar su viaje, aunque con tiempos de desplazamiento superiores a los habituales.

Recomendaciones para los viajeros

• Consultar horarios en tiempo real: Se recomienda el uso de la app de Adif o la sección de «Avisos» de Renfe antes de acudir a la estación.

• Margen de tiempo: Para los usuarios de la Línea C1 de Cercanías, se aconseja salir con antelación, ya que los retrasos son imprevisibles mientras no se solucione la incidencia técnica.

• Atención al cliente: El personal de las estaciones de Santa Justa y San Bernardo está reforzando la información a los usuarios afectados.