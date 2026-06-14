El club blanco dinamita las negociaciones con Barça y Atlético y cierra un acuerdo verbal con el Chelsea por unos 50 millones de euros. El lateral es una petición expresa de José Mourinho.

MIAMI / MADRID — El Real Madrid está a punto de protagonizar uno de los grandes movimientos del mercado estival. Marc Cucurella tiene pie y medio en el Santiago Bernabéu tras una operación exprés que ha pasado de cero a cien en apenas 24 horas. Aunque de momento se trata de un pacto verbal a falta de la firma definitiva, el acuerdo entre el club blanco, el Chelsea y el jugador está prácticamente sellado: el traspaso rondará los 50 millones de euros y el futbolista firmará por un mínimo de cuatro temporadas.

El internacional español, que el próximo mes cumplirá 28 años, nunca había ocultado su deseo de regresar a España este verano, especialmente ante la perspectiva de un Chelsea que no disputará competiciones europeas la próxima campaña. Aunque el Barcelona y el Atlético de Madrid llevaban semanas sondeando su entorno, la irrupción del Real Madrid ha provocado un auténtico ‘Big Bang’ que ha dejado a sus rivales sin opciones.

La petición expresa de Mourinho que lo cambia todo

Detrás de este movimiento fulminante se encuentra la figura de José Mourinho. Al igual que ocurriera con las incorporaciones de Dumfries y Bernardo Silva, el técnico portugués ha marcado el nombre de Cucurella como una prioridad absoluta para su esquema.

El plan de ‘Mou’ es claro: quiere que sus dos laterales izquierdos para la próxima temporada sean Álvaro Carreras y Cucurella. De confirmarse la operación, el de Alella se situaría en el escalón más alto de los defensores más caros en la historia de la entidad madridista, igualando los 50 millones pagados en su día por Militão y el propio Carreras.

Defensas más caros del Real Madrid Precio Club de procedencia Dean Huijsen 58 M€ Bournemouth Marc Cucurella ¿50 M€? Chelsea Álvaro Carreras 50 M€ Benfica Éder Militão 50 M€ Oporto Ferland Mendy 48 M€ Olympique de Lyon

Tres laterales en el escaparate

La inminente llegada del exjugador de La Masia provocará un terremoto colateral en la actual plantilla blanca, colocando de inmediato el cartel de transferibles a tres efectivos:

Fran García: Su contrato expira en 2027, por lo que el club ve este verano como la ventana idónea para hacer caja ante el interés de varios equipos.

Su contrato expira en 2027, por lo que el club ve este verano como la ventana idónea para hacer caja ante el interés de varios equipos. Ferland Mendy: Su salida se anticipa compleja debido a que pasará prácticamente todo el mercado estival recuperándose de una lesión que lo mantendrá de baja hasta noviembre.

Su salida se anticipa compleja debido a que pasará prácticamente todo el mercado estival recuperándose de una lesión que lo mantendrá de baja hasta noviembre. Álvaro Carreras: Aunque Mourinho cuenta con él, el club no se cierra en banda y escuchará propuestas sugerentes si llega una oferta que permita amortizar el fuerte desembolso realizado por el gallego el pasado año.

La cuenta atrás ya ha comenzado. Con el «sí» de todas las partes ya sobre la mesa, solo falta plasmar las firmas en los contratos para que el carismático lateral de la melena rizada complete su particular viaje futbolístico: formarse en el Barcelona y terminar consagrándose en el Santiago Bernabéu.