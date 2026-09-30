El Real Sociedad B – Granada se juega el domingo 4 de octubre a las 14:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en LaLiga TV Hypermotion. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

Partido: Real Sociedad B – Granada

Real Sociedad B – Granada Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 8

LaLiga Hypermotion, jornada 8 Fecha: domingo 4 de octubre

domingo 4 de octubre Hora: 14:00 (hora peninsular)

14:00 (hora peninsular) Canal de TV: LaLiga TV Hypermotion

LaLiga TV Hypermotion Estadio: Estadio Zubieta (San Sebastian)

El partido entre Real Sociedad B y Granada se disputará en el Estadio Zubieta, correspondiente a la jornada 8 de LaLiga Hypermotion. Ambos equipos llegan con la misma cantidad de puntos, 8, y ocupan posiciones similares en la tabla, con el Real Sociedad B en 14ª posición y el Granada en 13ª. En sus últimos cinco encuentros, el equipo local ha logrado 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas, mientras que el visitante ha cosechado 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas. La cita promete ser un duelo igualado en busca de mejorar su situación en la clasificación.

Así llegan los equipos

Real Sociedad B: 14º con 8 puntos en 7 partidos (9 goles a favor y 10 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas (resultados: D-D-V-E-E)

Granada: 13º con 8 puntos en 7 partidos (10 goles a favor y 11 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas (resultados: D-D-E-D-V)

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