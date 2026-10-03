Sigue en directo el Argentina – Burkina Faso. Aquí tienes el minuto a minuto —goles, tarjetas y cambios— con el marcador en vivo.
Lee tambien: Horarios del GP de Japón de MotoGP 2026: Dónde ver las carreras de Motegi por TV en directo en España
⚽ min 36′ — ¡GOL de Argentina! J. Alvarez (asist. G. Prestianni)
⚽ min 35′ — ¡GOL de Argentina! N. Paz
Lee tambien: Jódar – Vallejo: horario y dónde ver hoy por TV en directo el debut en el ATP 500 de Tokio
⚽ min 12′ — ¡GOL de Argentina! G. Prestianni (asist. L. Martinez)
⚽ min 8′ — Gol en propia puerta — M. Diallo (Argentina)
⚽ min 4′ — ¡GOL de Argentina! L. Martinez
🟨 min 3′ — Tarjeta amarilla — M. Diallo (Burkina Faso)
⚽ min 3′ — ¡GOL de Argentina! L. Martinez (asist. L. Martinez) (de penalti)