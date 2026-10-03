La Primera Federación (grupo 1) cerró la jornada 6 este sábado con cuatro partidos: dos empates y dos victorias. Racing de Ferrol y Unionistas de Salamanca fueron los vencedores, ambos por 2-0.
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Marcadores de la jornada 6
- Barakaldo 1 – 1 Arenas Getxo
Barakaldo: A. Arnedo 53′ (p.p.)
Arenas Getxo: A. Dufur 69′
Expulsados: A. Troncho (Barakaldo, 34′), P. Trigueros (Barakaldo, 45+3′)
- Racing de Ferrol 2 – 0 Pontevedra
Racing de Ferrol: E. Eto’o 43′, D. Ojeda 86′
Expulsados: A. Gil (Pontevedra, 57′)
- Real Unión 1 – 1 UD Ourense
- Unionistas de Salamanca 2 – 0 Cultural Leonesa
Unionistas de Salamanca: A. Casas 62′, A. Gomez 72′
Expulsados: D. Caballo (Unionistas de Salamanca, 90′)
Duelos destacados
El Racing de Ferrol resolvió el partido frente al Pontevedra con un tanto de E. Eto’o en el 43′ y otro de D. Ojeda en el 86′. El visitante A. Gil fue expulsado en el 57′, según los datos facilitados.
En el choque entre Unionistas de Salamanca y la Cultural Leonesa, los goles llegaron en la segunda mitad: A. Casas (62′) y A. Gomez (72′). D. Caballo recibió la roja en el 90′.
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El empate entre Barakaldo y Arenas Getxo se decantó con un penalti a favor del local transformado por A. Arnedo (53′) y la respuesta de A. Dufur (69′). El Barakaldo acabó con dos expulsados: A. Troncho (34′) y P. Trigueros (45+3′).