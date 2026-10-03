Alcorcón 5-0 Juventud de Torremolinos, FC Cartagena 4-1 Águilas y Hércules 0-0 Real Jaén fueron los resultados de la jornada 6 del Grupo 2 de Primera Federación.

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Ninguno de los tres encuentros se disputó en Ceuta.

Marcadores de la jornada 6

Hércules 0 – 0 Real Jaén [expulsados: O. Soldevila (Hércules, 87′); penaltis fallados: A. Escudero (Hércules)]

[expulsados: O. Soldevila (Hércules, 87′); penaltis fallados: A. Escudero (Hércules)] Alcorcón 5 – 0 Juventud de Torremolinos [goles: J. Lancho 17′, J. Lancho 33′, M. Berlanga 38′, E. Aparicio 45+6′ (p.), M. Berlanga 81′]

[goles: J. Lancho 17′, J. Lancho 33′, M. Berlanga 38′, E. Aparicio 45+6′ (p.), M. Berlanga 81′] FC Cartagena 4 – 1 Águilas [goles: I. Ribeiro 16′ (p.), T. Villa 24′, R. Dacosta 42′ (p.), D. Merchan 44′ (p.p.) | J. Raigal 45+5′]

Partidos más destacados

Hércules 0 – 0 Real Jaén

El partido acabó sin goles. Según el acta, O. Soldevila fue expulsado en el 87′ y A. Escudero falló un penalti para el Hércules.

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Alcorcón 5 – 0 Juventud de Torremolinos

Alcorcón firmó una victoria amplia que quedó definida antes del descanso. J. Lancho abrió el marcador en el 17′ y repitió en el 33′; M. Berlanga anotó en el 38′ y completó su doblete con el gol del 81′. E. Aparicio transformó un penalti en el 45+6′. El resultado refleja el control del partido por parte del conjunto local.

FC Cartagena 4 – 1 Águilas

FC Cartagena anotó tres goles en la primera mitad que le dieron ventaja clara. I. Ribeiro adelantó al Cartagena de penalti en el 16′, T. Villa amplió en el 24′ y R. Dacosta marcó en el 42′ desde los once metros. Antes del descanso, un gol en propia puerta de D. Merchan dejó el choque prácticamente sentenciado; J. Raigal redujo para el Águilas en el 45+5′.

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