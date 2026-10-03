Cádiz goleó 4-0 al Leganés en la jornada 8 de Segunda División, disputada el sábado 3 de octubre de 2026; Eibar ganó 3-1 en Albacete y Almería remontó 2-1 al Burgos.

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Resultados de la jornada 8 (sábado, 3 de octubre de 2026)

Albacete 1 – 3 Eibar

Albacete: Roberto Gonzalez Bayon [3′]

[3′]

Eibar: Ander Madariaga Susaeta [48′]

[48′]

Eibar: Lluís Lopez [66′] (p.p.)

[66′] (p.p.)

Eibar: Pejiño [90+4′]

[90+4′] Almería 2 – 1 Burgos

Burgos: Jon Karrikaburu [40′]

[40′]

Almería: Brian Cipenga [77′]

[77′]

Almería: Miguel De La Fuente [84′]

[84′] Cádiz 4 – 0 Leganés

Cádiz: Antonio Cordero [6′]

[6′]

Cádiz: Vladyslav Kopotun [54′]

[54′]

Cádiz: Antonio Cordero [71′]

[71′]

Cádiz: Aimen Moueffek [83′]

Duelos destacados

El Eibar remontó en Albacete. Roberto Gonzalez Bayon adelantó a los locales en el minuto 3. Ander Madariaga Susaeta empató al 48′, Lluís Lopez anotó en propia puerta al 66′ y Pejiño certificó el triunfo en el 90+4′, según el acta del partido.

Almería logró una remontada en el tramo final: Jon Karrikaburu adelantó a Burgos al 40′, y Brian Cipenga (77′) y Miguel De La Fuente (84′) voltearon el marcador para cerrar el 2-1.

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Cádiz firmó la victoria más amplia de la jornada: Antonio Cordero (6′ y 71′), Vladyslav Kopotun (54′) y Aimen Moueffek (83′) hicieron el 4-0 frente al Leganés.

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