El conjunto de Manuel Pellegrini recibe en el Estadio de La Cartuja al equipo de José Bordalás en el choque correspondiente a la sexta jornada del campeonato nacional de Primera División

El Real Betis y el Getafe se citan este jueves 17 de septiembre a partir de las 19.00 horas en el Estadio de La Cartuja para disputar el choque correspondiente a la sexta jornada de LaLiga EA Sports. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini afronta su segundo compromiso de una intensa semana de competición que concluirá el próximo domingo en Riazor, todo ello tras lograr una importante victoria el pasado lunes en La Cerámica frente al Villarreal. Por su parte, el cuadro azulón se desplaza a la capital hispalense tras firmar tablas en el Coliseum ante el Deportivo de La Coruña.

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El conjunto verdiblanco salta al terreno de juego con el objetivo prioritario de dar continuidad a su notable dinámica de juego y resultados. La escuadra bética completó una remontada el pasado lunes ante el Villarreal, sumando este triunfo al logrado en la jornada previa frente al Real Madrid. Asimismo, el equipo sevillano cosechó entre semana sus primeros tres puntos en la fase de liga de la UEFA Champions League al remontar a domicilio ante el Lille en territorio francés. Con estos antecedentes, el Real Betis busca mantener su inercia positiva para consolidarse en los puestos altos de la tabla clasificatoria.

Por otro lado, el Getafe de José Bordalás afronta la cita en el coliseo de La Cartuja con la meta de sumar su segunda victoria en lo que va de curso liguero. El balance del plantel madrileño hasta la fecha registra un único triunfo, cosechado el pasado 23 de agosto contra el Racing de Santander. No obstante, el equipo visitante enlaza dos fechas consecutivas invicto tras haber cosechado dos empates en sus últimas apariciones, incluyendo la citada igualdad frente al Deportivo de La Coruña.

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A qué hora es el Betis – Getafe de LaLiga EA Sports

El encuentro entre el Real Betis y el Getafe, enmarcado en la sexta jornada de LaLiga EA Sports, dará comienzo este jueves 17 de septiembre a las 19.00 horas. Las instalaciones del Estadio de La Cartuja albergarán la disputa del partido.

Dónde ver por TV y online el Betis – Getafe de LaLiga EA Sports

La retransmisión en directo del compromiso entre verdiblancos y azulones se podrá seguir por televisión y en plataforma online a través de la emisión del canal DAZN.