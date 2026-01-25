La Real Sociedad recibe este domingo al Celta de Vigo en la Jornada 21 de LALIGA EA Sports. Los de Imanol Alguacil buscan hacer valer el factor campo en San Sebastián tras el exigente duelo ante el Barça, mientras que el conjunto celeste llega con la ambición de puntuar en uno de los estadios más complicados de la categoría.

DEPORTES / LALIGA — El fútbol de máxima categoría regresa al Reale Arena este domingo 25 de enero de 2026. La Real Sociedad, inmersa en la pelea por los puestos que dan acceso a las competiciones europeas, se mide a un RC Celta de Vigo que siempre propone un fútbol ofensivo y vistoso, lo que promete un espectáculo de goles y buen juego en San Sebastián.

Un fortín para recuperar sensaciones

El conjunto txuri-urdin llega a esta cita tras un calendario de máxima intensidad, habiendo recibido al FC Barcelona en la jornada anterior. Para la Real Sociedad, este partido es fundamental para consolidar su regularidad en casa y no despegarse de la zona noble de la clasificación. Jugadores como Take Kubo, Brais Méndez (que se reencuentra con su exequipo) y Mikel Oyarzabal serán las principales bazas locales.

Por su parte, el Celta de Vigo de Claudio Giráldez aterriza en tierras vascas con la intención de pescar en río revuelto. Con Iago Aspas como eterno referente y una propuesta valiente que apuesta por el talento joven de la cantera, los gallegos buscarán romper la solidez defensiva donostiarra y llevarse un resultado positivo hacia Vigo.

Horario: ¿A qué hora es el Real Sociedad – Celta?

El partido se disputará en el segundo turno de la tarde del domingo, un horario ideal para disfrutar del ambiente en el Reale Arena:

Fecha: Domingo, 25 de enero de 2026.

Domingo, 25 de enero de 2026. Hora: 18:30 horas (horario peninsular español).

18:30 horas (horario peninsular español). Lugar: Estadio Reale Arena (San Sebastián).

Televisión: ¿Dónde ver el partido en directo y online?

La retransmisión oficial del encuentro en España estará disponible a través de la plataforma Movistar:

Canal TV: Movistar+ (a través de los canales LALIGA TV).

(a través de los canales LALIGA TV). Online: Los abonados podrán seguir el partido mediante la aplicación de Movistar+ en cualquier dispositivo compatible (móvil, tablet o Smart TV).

