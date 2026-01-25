La filial del grupo ACS, Clece S.A., ha presentado un recurso para *impugnar la adjudicación de un contrato de limpieza del Metro de Madrid que fue otorgado a Acciona Facility Services, lo que ha provocado la suspensión cautelar del contrato mientras el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid analiza el caso.



Clece, la filial de servicios de ACS, ha recurrido la adjudicación del Lote 1 del contrato de limpieza del Metro de Madrid, con un valor superior a 12 millones de euros, alegando discrepancias en el proceso de evaluación de las ofertas, lo que ha llevado a que el contrato quede suspendido de forma temporal hasta que el tribunal resuelva el recurso interpuesto.

El contrato en disputa corresponde a las labores de limpieza del material móvil de las líneas 1, 2 Ramal y 3 del Metro de Madrid. Acciona Facility Services, la filial de la constructora presidida por la familia Entrecanales, resultó adjudicataria tras obtener la mayor puntuación técnica y económica, frente a Clece (ACS), que también presentó oferta para el mismo lote.

Según los informes de la adjudicación, la oferta de Acciona fue valorada con 100 puntos totales entre criterios económicos y técnicos, mientras que la de Clece obtuvo menos de la mitad de esa puntuación, pese a que, en términos absolutos, su propuesta económica fue más alta a la de su rival en el lote en cuestión. Este hecho ha sido uno de los argumentos centrales del recurso de ACS.

La interpelación de ACS al acto de adjudicación ha producido que, conforme a la normativa de contratación pública, se suspenda de inmediato la ejecución del contrato, impidiendo que Acciona firme e inicie los trabajos hasta que el tribunal administrativo dictamine si procede o no admitir la adjudicación.

Este no es un hecho aislado: en los últimos meses Acciona ha enfrentado varias dificultades en procesos de licitación de obra pública y contratos de servicios, incluida la pérdida o impugnación de otros proyectos competitivos en los que ha participado frente a competidores como ACS o Vectalia.

La disputa entre dos de las grandes compañías españolas del sector de infraestructuras y servicios públicos pone de manifiesto la alta competitividad y las tensiones en los procesos de adjudicación pública, así como la importancia de cumplir rigurosamente con los criterios técnicos y económicos establecidos en los pliegos de condiciones.

