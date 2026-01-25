La relación especial entre Estados Unidos y el Reino Unido, históricamente un pilar de la política transatlántica, está bajo una *tensa presión después de que el presidente Donald Trump criticara duramente al Gobierno británico por decisiones estratégicas recientes, calificándolas de “gran estupidez” y sembrando dudas sobre la continuidad de esta alianza clave.



El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha atacado públicamente al Gobierno del primer ministro Keir Starmer por la decisión de entregar la soberanía de las Islas Chagos a Mauricio, calificando la devolución de territorio con presencia militar conjunta como un “acto de gran estupidez”. Este tono agresivo ha generado irritación en Londres, donde se esperaba mantener una postura diplomática y coordinada con Washington, especialmente en cuestiones de defensa estratégica.

La disputa ha puesto de manifiesto las crecientes tensiones en lo que tradicionalmente se conoce como la “special relationship” —la estrecha alianza política, militar e histórica entre ambos países que ha existido durante décadas—, y que hoy se ve desafiante ante la dura retórica del mandatario estadounidense. Aunque Trump ha elogiado por separado a los soldados británicos como “valientes y magníficos”, sus comentarios críticos sobre decisiones gubernamentales de Londres han sido interpretados como una ofensiva que podría erosionar la confianza bilateral.

La polémica se enmarca en un contexto más amplio de fricciones transatlánticas en torno a temas como Grønland (Groenlandia) —donde Trump ha amenazado con imponer aranceles a países europeos si no acceden a conversaciones sobre su venta a EE. UU.— y otras cuestiones geoestratégicas que están tensando enlaces con aliados tradicionales. Estas amenazas arancelarias han provocado la reunión de líderes europeos para coordinar una respuesta conjunta, reflejando el peso de las tensiones actuales.

Por su parte, el primer ministro Starmer ha intentado moderar las asperezas mediante declaraciones en favor del diálogo y el respeto mutuo entre aliados, señalando que mantener una cooperación sólida es esencial para la seguridad y la prosperidad compartida. No obstante, el tono de Trump ha alarmado tanto a políticos británicos como a sectores conservadores del país, que ven en este enfrentamiento una amenaza potencial a la cooperación en defensa e inteligencia entre Washington y Londres.

Analistas señalan que este episodio refleja una tendencia más amplia de desafíos en las relaciones entre Estados Unidos y Europa, donde decisiones unilaterales o retóricas duras pueden poner en tela de juicio vínculos históricos, especialmente si se traducen en políticas económicas o diplomáticas que afectan intereses estratégicos de socios aliados.

Puntos clave del conflicto

• Trump calificó de “gran estupidez” decisiones estratégicas del Reino Unido sobre las Islas Chagos.

• La dura retórica ha generado molestia en Londres, poniendo en cuestión la “special relationship”.

• La disputa se enmarca en un contexto más amplio de tensiones transatlánticas con aranceles y políticas sobre Groenlandia.

• Trump ha elogiado por separado a las fuerzas británicas, tratando de equilibrar las críticas con gestos positivos.

• Starmer ha defendido que la cooperación entre EE. UU. y Reino Unido sigue siendo esencial, pese a las fricciones.

• Expertos advierten que tensiones de este tipo pueden debilitar alianzas tradicionales si no se gestiona diplomáticamente.

Conclusión

Las últimas críticas del presidente Donald Trump hacia las decisiones del Gobierno británico han encendido las alarmas sobre el futuro de la histórica relación especial entre Estados Unidos y el Reino Unido. Aunque ambos países comparten vínculos estratégicos profundos en defensa e inteligencia, el estilo confrontativo y las tensiones ideológicas actuales representan un verdadero desafío para mantener esa alianza sin fisuras en un momento en que la cooperación internacional es clave para afrontar crisis globales.