Agentes de la Policía Nacional y del Cuerpo General de la Policía Canaria han detenido a cuatro personas en Gran Canaria por su presunta implicación en una red dedicada a facilitar encuentros sexuales con menores que se encontraban bajo la tutela del Gobierno de Canarias.

La operación, desarrollada de forma conjunta, se llevó a cabo el pasado 16 de diciembre tras una investigación por delitos contra la libertad e indemnidad sexual de menores. Como resultado del dispositivo policial, se practicaron cuatro registros domiciliarios simultáneos, dos en Las Palmas de Gran Canaria y otros dos en el municipio de Santa Lucía de Tirajana.

Durante las actuaciones, los agentes lograron identificar al menos a siete posibles víctimas y procedieron a la detención de los cuatro sospechosos. En los registros se incautaron diversos dispositivos electrónicos y material informático que será analizado, así como un arma de fuego tipo revólver y diferentes sustancias estupefacientes.

Los detenidos han sido puestos a disposición judicial y el juez ha decretado su ingreso en prisión provisional mientras continúan las diligencias. La investigación sigue abierta y no se descarta que puedan producirse nuevas detenciones en los próximos días.

Las fuerzas de seguridad han subrayado la gravedad de los hechos y la especial vulnerabilidad de las víctimas, destacando la importancia de reforzar los mecanismos de protección de los menores tutelados.