Madrid, 6 de mayo de 2026 — El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, encabeza este miércoles a las 11:30 horas una reunión de urgencia en el Palacio de la Moncloa para coordinar el operativo de recepción del crucero MV Hondius. La embarcación, afectada por un brote de hantavirus, se dirige a las Islas Canarias tras la petición de auxilio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Gobierno de los Países Bajos.

Un comité de crisis de alto nivel

La reunión busca blindar los protocolos sanitarios y de seguridad ante la llegada del buque. El encuentro contará con la presencia presencial y telemática de piezas clave del Ejecutivo:

Mónica García (Sanidad) y Grande-Marlaska (Interior): Presentes en Moncloa.

(Sanidad) y (Interior): Presentes en Moncloa. Óscar Puente (Transportes) y Ángel Víctor Torres (Política Territorial): Participación telemática.

El Gobierno ha subrayado que la decisión de acoger el barco responde al Derecho Internacional y a un «espíritu humanitario», incluyendo la evacuación urgente del médico de la embarcación, cuyo estado de salud es grave.

Tensión con el Gobierno de Canarias

A pesar de la urgencia humanitaria, la decisión ha generado un choque directo con la administración autonómica. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha solicitado una reunión inmediata con Sánchez para exigir que se reconsidere el atraque en las islas, alegando que no se garantizan las condiciones de seguridad necesarias para la población local.

«Es irresponsable infundir miedo a la ciudadanía», señalan fuentes de Moncloa en respuesta a las dudas de Clavijo, insistiendo en que el contacto con la autonomía es permanente.

Próximos pasos: El informe de la OMS

El Ejecutivo central se ha comprometido a compartir «en tiempo real» el informe de valoración epidemiológica de la OMS en cuanto esté disponible. Este documento será crucial para determinar el nivel de cuarentena y las medidas de contención que se aplicarán una vez el MV Hondius entre en aguas españolas.

Por el momento, el Gobierno mantiene su hoja de ruta, apelando a la colaboración institucional mientras prepara el dispositivo de asistencia sanitaria para los pasajeros y la tripulación afectada.

Claves del operativo: