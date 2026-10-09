El portavoz de Vox Ceuta, Redondo Pacheco, ha señalado en una intervención televisiva en El Toro TV que la frontera con Marruecos permanece abierta, lo que según él facilita la entrada diaria de personas que abastecen a los invasores.

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Redondo Pacheco considera que la situación es «surrealista» y que la única solución posible es el cierre de la frontera.

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