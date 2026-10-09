Según Vox Ceuta, la «invasión» de Ceuta fue orquestada por Marruecos, contando con soporte logístico dentro de la ciudad autónoma.

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@redondo_pacheco recordó en un espacio de @eltorotv que su partido lleva años denunciando la existencia de una quinta columna en Ceuta.

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Publicación original de @Vox_Ceuta: ver en redes sociales.

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