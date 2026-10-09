Juan Sergio Redondo, presidente de VOX Ceuta, ha declarado que la ciudad autónoma sigue invadida y critica que ciudadanos marroquíes crucen para apoyar a los invasores, según un mensaje compartido por VOX Ceuta.

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Redondo acusa al Gobierno de dejar a los ceutíes vulnerables ante el régimen alauita. Estas declaraciones han sido difundidas por @eltorotv a través de un video, el 8 de octubre de 2026.

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Publicación original de @eltorotv: ver en redes sociales.

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