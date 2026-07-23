SANTA CRUZ DE TENERIFE — El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha detectado un repunte de la actividad sismovolcánica en la isla de Tenerife con más de 550 eventos sísmicos registrados durante la noche del miércoles al jueves. Pese a la intensidad del enjambre, las autoridades han transmitido un mensaje de tranquilidad al confirmar que el fenómeno no incrementa el peligro de una erupción volcánica a corto o medio plazo.

Un enjambre sísmico localizado en el oeste de la isla

La mayor parte de la actividad se ha focalizado al oeste del parque nacional de Las Cañadas del Teide, abarcando los municipios de Guía de Isora, Vilaflor de Chasna y Santiago del Teide. Los seísmos se han producido a profundidades de entre 10 y 15 kilómetros por debajo del nivel del mar, y ninguno ha sido sentido por la población.

Entre los datos clave del episodio destacan:

Registros manuales y automáticos: Se han localizado manualmente 95 terremotos, mientras que los sistemas automáticos contabilizan más de 550 eventos de baja magnitud.

Se han localizado manualmente 95 terremotos, mientras que los sistemas automáticos contabilizan más de 550 eventos de baja magnitud. Tipología de los seísmos: Se han identificado eventos volcano-tectónicos, híbridos y de baja frecuencia (LP).

Se han identificado eventos volcano-tectónicos, híbridos y de baja frecuencia (LP). Circulación de fluidos: Según el IGN, la presencia de señales de baja frecuencia e híbridas es compatible con el movimiento de fluidos en profundidad, un comportamiento habitual que no implica por sí solo una aceleración de un proceso eruptivo.

Mantenimiento de la vigilancia continua

Este repunte sísmico constituye el décimo enjambre de características similares registrado en la isla desde el pasado mes de febrero, similar a los episodios vividos en marzo y junio.

El IGN mantiene un seguimiento en tiempo real del fenómeno mediante una red de más de cien estaciones de control repartidas por Tenerife para medir parámetros sísmicos, geoquímicos y posibles deformaciones del terreno. La información ya ha sido trasladada de forma preventiva a los responsables de Protección Civil, recordándose que los datos de magnitudes y frecuencias continúan siendo provisionales mientras prosigue el análisis detallado de las señales.