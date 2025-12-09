Un movimiento sísmico con epicentro en el área de Alborán Sur se ha sentido esta madrugada en la Ciudad Autónoma, aunque el Instituto Geográfico Nacional (IGN) no ha reportado daños.

La población de Melilla sintió un terremoto de magnitud 3,7 esta madrugada, según ha confirmado el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El movimiento sísmico se produjo a las 7:05 hora local (CET), con el epicentro localizado en la zona de Alborán Sur, en las coordenadas 35,5 grados norte y 3,7 grados oeste.

Según la información facilitada por el IGN, el temblor tuvo una profundidad de 0 kilómetros. A pesar de haber sido sentido por los habitantes del área, las autoridades no han reportado daños materiales ni personales hasta el momento.