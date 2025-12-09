La profesión médica, liderada por la CESM, inicia una huelga de cuatro días a nivel nacional en protesta contra el borrador de la reforma del Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad. Los sindicatos y las comunidades autónomas reclaman la retirada del texto por falta de consenso y la ausencia de mejoras laborales.

La huelga de la profesión médica contra la reforma del Estatuto Marco que regula las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud (SNS) comienza hoy, con la convocatoria de cuatro días de movilización en todo el territorio nacional.

Esta protesta, liderada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), representa la tercera rebelión de los facultativos en los últimos seis meses, quienes denuncian que el texto no solo no mejora, sino que empeora sus condiciones.

Fechas y concentraciones previstas

La huelga se desarrollará durante varios días, si bien los sindicatos autonómicos que forman parte de la CESM han tenido libertad para convocar las acciones en sus respectivos territorios.

Duración: Cuatro días consecutivos (a partir de hoy).

Cuatro días consecutivos (a partir de hoy). Movilizaciones: Hay quienes se movilizan los cuatro días, quienes eligen dos, o quienes se centran en un gran acto.

Hay quienes se movilizan los cuatro días, quienes eligen dos, o quienes se centran en un gran acto. Día Clave: La mayoría de los sindicatos buscan coincidir en grandes concentraciones el jueves 11 de diciembre, bien en centros asistenciales o frente a delegaciones y subdelegaciones del Gobierno.

Críticas de sindicatos: «O tragábamos o lo perdemos todo»

La CESM y el SMA han decidido mantener sus protestas al considerar que el borrador del Estatuto Marco no reconoce las particularidades del colectivo médico y que el Ministerio de Sanidad ha negociado el texto sin contar con ellos.

Las principales críticas sindicales son:

Falta de Diálogo: Los sindicatos lamentan que el Ministerio ignorara sus demandas y optara por negociar el nuevo Estatuto Marco en la mesa del Ámbito donde su presencia es «prácticamente nula».

Los sindicatos lamentan que el ignorara sus demandas y optara por negociar el nuevo en la mesa del donde su presencia es «prácticamente nula». Eliminación de Mejoras: La CESM asegura que el último borrador recupera las primeras versiones y elimina las «pequeñas mejoras» introducidas en la negociación anterior con el Comité de Huelga .

La asegura que el último borrador recupera las primeras versiones y elimina las «pequeñas mejoras» introducidas en la negociación anterior con el . Presión: Denuncian haber sido advertidos de que «o tragamos con lo que se nos ofrece o lo perdemos todo».

Reacciones de las comunidades autónomas

Varios Gobiernos Autonómicos se han sumado a las críticas al texto y han rechazado la estrategia del Ministerio de Sanidad de trasladar la responsabilidad de las mejoras a las autonomías.

Consejero de Sanidad de Murcia (Juan José Pedreño): Manifestó que el Ministerio ha generado «el mayor conflicto sanitario de los últimos años» con un borrador sin rigor y sin dotación financiera, y que debería retirarlo. Calificó la huelga como una «mala noticia para todos» fruto de la política errática del Gobierno de España .

Manifestó que el ha generado «el mayor conflicto sanitario de los últimos años» con un borrador sin rigor y sin dotación financiera, y que debería retirarlo. Calificó la huelga como una «mala noticia para todos» fruto de la política errática del . Consejera de Sanidad de Madrid (Fátima Matute): Tildó el nuevo Estatuto Marco de «disparate» y acusó al Ministerio de «mentir». Criticó que el borrador «confunde legislación», «no deja horas de descanso suficientes» y «crea falsas expectativas» al no haber sido tasado con Hacienda ni con las comunidades autónomas.

Huelga indefinida de otros sindicatos

Esta movilización se produce pocos días después de que otros sindicatos integrantes de la mesa de negociación (UGT, CCOO, CSIF, SATSE-FSES y CIG-Saúde) programaran, por su parte, una huelga indefinida que se celebrará todos los martes a partir del 27 de enero, con el mismo objetivo de presionar por un Estatuto Marco que beneficie a todo el personal estatutario «sin excepciones ni discriminaciones».