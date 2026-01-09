Las Fuerzas Armadas del Reino Unido ofrecieron apoyo operativo a Estados Unidos para la interdicción y captura del petrolero ruso Bella 1 —rebautizado después como Marinera— en el Atlántico Norte, en una operación vinculada a la aplicación de sanciones internacionales.



El Ministerio de Defensa del Reino Unido confirmó que las Fuerzas Armadas británicas brindaron asistencia operativa previamente planificada a las unidades estadounidenses que perseguían e interceptaban al petrolero Bella 1 entre el Reino Unido e Islandia, tras recibir una solicitud formal de apoyo.

Esta colaboración incluyó el uso de medios de vigilancia y reconocimiento, como aeronaves de patrulla marítima de la Royal Air Force, así como el apoyo logístico de buques de la Royal Fleet Auxiliary, que trabajaron junto a las fuerzas estadounidenses en una operación ejecutada en total conformidad con el derecho internacional.

Según Londres, la acción forma parte de los esfuerzos conjuntos para combatir actividades de evasión de sanciones mediante lo que se ha denominado la “flota en la sombra” —una red de buques que cambian de bandera y apagan sistemas de rastreo para eludir restricciones internacionales— y proteger así la seguridad marítima del Atlántico Norte y la cooperación transatlántica con Estados Unidos.

El petrolero Bella 1, sancionado por Estados Unidos por presuntas violaciones a las sanciones relacionadas con el transporte de petróleo desde Venezuela e Irán, fue perseguido durante semanas antes de su interdicción. Su captura se produjo en medio de una creciente presión internacional para impedir que buques sancionados evadan controles y contribuyan a financiar actividades ilícitas o apoyar redes de evasión de sanciones.

Claves de la cooperación militar

UK proporcionó vigilancia aérea y apoyo logístico a EE. UU.

La RAF empleó aeronaves de patrulla marítima para seguimiento e inteligencia.

Buques de la Royal Fleet Auxiliary integraron la misión aliada.

La operación se desarrolló entre el Reino Unido e Islandia en aguas del Atlántico Norte.

La acción forma parte de esfuerzos para interceptar buques sancionados y reforzar sanciones internacionales.

La participación del Reino Unido en la captura del petrolero Bella 1 pone de manifiesto la estrecha cooperación militar entre Londres y Washington y su compromiso con la aplicación de sanciones internacionales en alta mar. Este apoyo operacional refuerza la vigilancia marítima aliada y evidencia cómo las fuerzas conjuntas actúan para impedir la evasión de sanciones mediante tácticas de cambio de bandera y operación encubierta de buques, en un contexto de tensiones geopolíticas y presión sobre comercio ilícito.