La Guardia Civil ha detenido a un total de 63 personas por su implicación en la macrofiesta rave celebrada de forma ilegal entre el 31 de diciembre y el 7 de enero en las inmediaciones del embalse del Cenajo, en el término municipal de Férez (Albacete).

Según ha informado el instituto armado, veinte de los arrestos se produjeron por su participación en los disturbios registrados contra los agentes durante la madrugada del 31 de diciembre, en las proximidades de la pedanía de Cordovilla, perteneciente a Tobarra. Los altercados se originaron cuando una multitudinaria caravana de vehículos y asistentes intentaba acceder a la zona para iniciar el evento.

Otras 38 personas han sido detenidas por su implicación directa en la organización de la rave, considerada un evento ilegal al carecer de las autorizaciones necesarias. Además, cinco arrestos más están relacionados con delitos contra la salud pública, en concreto por tráfico de drogas, así como por requisitorias judiciales en vigor de búsqueda y detención.

Durante el operativo, la Guardia Civil también ha intervenido un total de 16 vehículos pesados, entre camiones y furgonetas, que transportaban material destinado a montar la infraestructura necesaria para el desarrollo de la macrofiesta.

La actuación se enmarca dentro del dispositivo especial desplegado para evitar la celebración de eventos clandestinos que suponen riesgos para la seguridad ciudadana y el medio ambiente.