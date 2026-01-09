El actor y músico gallego Siro Ouro, conocido artísticamente como Gold Sirope y por su participación en la serie La Mesías, falleció el pasado 1 de enero a los 24 años de edad. La noticia fue confirmada por su padre, Dani Ouro, a través de las redes sociales.

Según explicó su progenitor en un emotivo mensaje, el joven llevaba años luchando contra “una enfermedad rastrera, mezquina y cruel”, a la que finalmente sucumbió. En su despedida, relató que Siro pasó la Nochevieja en casa de su abuela, donde tomó las uvas antes de retirarse a su habitación tras decirle “te quiero”. Falleció esa misma madrugada, “sin sufrir”.

“Descansa en paz, mi niño. Ahí donde estás nadie puede hacerte daño. Te amaré siempre”, escribió su padre, acompañando el mensaje con palabras de profundo cariño y dolor.

La compañía de teatro La Tristura, de la que Siro Ouro formó parte, también comunicó la pérdida a través de sus redes sociales. En su mensaje, lo definieron como “un ser increíble” y recordaron que los últimos años habían sido especialmente difíciles para él.

Nacido en Ferrol, Siro Ouro desarrolló una prometedora carrera artística en distintos ámbitos. Participó en producciones como Somos Reyes y en La Mesías, la serie creada por Javier Calvo y Javier Ambrossi. Además de su trabajo como actor, en los últimos años exploró su faceta musical como compositor e intérprete, consolidándose como una figura creativa polifacética.

Su fallecimiento ha causado una profunda conmoción en el ámbito cultural gallego y entre quienes compartieron escenario y proyectos con él.