Una niña de cinco años, vecina de la localidad onubense de Villablanca, ha fallecido como consecuencia de un cuadro fulminante de sepsis meningocócica, según ha informado la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Huelva.

El fallecimiento se produjo este miércoles y, a través de un comunicado oficial, la administración autonómica ha expresado su pesar por lo ocurrido, trasladando sus condolencias a la familia de la menor. Asimismo, el equipo de Salud Mental ha ofrecido apoyo psicológico a los familiares para ayudarles a afrontar la pérdida.

Tras conocerse el caso, la Red de Alertas del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía, dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, activó de manera inmediata el protocolo sanitario establecido para este tipo de situaciones.

Dicho protocolo incluye la adopción de medidas preventivas, entre ellas la administración de tratamiento de quimioprofilaxis a todas aquellas personas que hayan mantenido un contacto estrecho con la menor, tanto en el ámbito familiar como entre el personal sanitario que participó en su atención.