La ciudad de Ceuta cuenta este martes con varias farmacias de guardia repartidas por distintas zonas para garantizar la atención farmacéutica durante toda la jornada. El servicio se organiza por áreas y turnos con el fin de cubrir las necesidades de la población tanto de día como de noche.

En la zona Centro, la farmacia de guardia de hoy es Centro, mientras que en el Campo Exterior el establecimiento encargado es Almadraba. Ambas prestarán servicio en horario diurno, facilitando el acceso a medicamentos y asesoramiento sanitario a los ciudadanos que lo necesiten.

Por su parte, el turno de noche estará cubierto por la farmacia Puya C.B., que atenderá las urgencias farmacéuticas fuera del horario habitual. Este sistema de rotación permite que siempre haya al menos una farmacia disponible en la ciudad durante las 24 horas.

El modelo de guardias en Ceuta suele distribuirse con una farmacia en el centro y otra en el campo exterior durante el día, además de una de referencia para la noche, garantizando así la cobertura continua del servicio en toda la ciudad.

Desde las autoridades sanitarias se recuerda a la ciudadanía que, ante cualquier urgencia fuera del horario comercial, deben acudir directamente a la farmacia de guardia correspondiente al turno y zona indicados, llevando la receta médica cuando sea necesaria.