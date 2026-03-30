Estados Unidos ha oficializado este lunes la reanudación de operaciones de su Embajada en Venezuela, marcando el restablecimiento de relaciones diplomáticas tras un ruptura que se extendió por varios años. Este cambio representa una nueva etapa en las relaciones bilaterales desde que Delcy Rodríguez asumió la presidencia tras la captura de Nicolás Maduro en enero por parte de fuerzas estadounidenses.

El Departamento de Estado de EE.UU. ha señalado que la reiniciación de actividades en la Embajada en Caracas representa un nuevo capítulo en su presencia diplomática en el país sudamericano. La reactivación de las operaciones permitirá una interacción más directa con el gobierno interino en Venezuela y el apoyo a los ciudadanos estadounidenses allí presentes, además de promover la cooperación con sectores de la sociedad civil y el sector privado.

Laura Dogu, la encargada de negocios y máxima representante de la Embajada, expresó su satisfacción ante esta decisión, indicando que el equipo está listo para vincular empresarios y comunicarse con diversos sectores políticos y sociales en Venezuela. Dogu subrayó que este es un primer paso hacia la restauración completa de la misión diplomática.

El Departamento de Estado ha detallado que actualmente se está llevando a cabo la restauración del edificio de la cancillería con el objetivo de permitir el regreso completo del personal en el plazo más breve posible, así como la reanudación de servicios consulares. Este esfuerzo forma parte de un plan más amplio diseñado por la administración anterior de Donald Trump, que incluye un enfoque de tres fases para la relación con Venezuela.

Es importante señalar que las relaciones diplomáticas entre EE.UU. y Venezuela se rompieron en enero de 2019, cuando Maduro declaró la ruptura de lazos acusando al gobierno estadounidense de intervención. Desde ese momento, la diplomacia estadounidense ha sido gestionada desde la Embajada en Colombia, mediante una Unidad de Asuntos de Venezuela creada para manejar la situación en ausencia de representación oficial.

La reciente captura de Maduro y su posterior traslado a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico cambió el panorama, facilitando el ascenso de Rodríguez al poder y el restablecimiento formal de relaciones diplomáticas a principios de marzo. En ese contexto, Rodríguez expresó que esta decisión se puede interpretar como un reconocimiento del pueblo venezolano y su lucha por la verdad y la justicia, abriendo la puerta a un diálogo basado en el respeto mutuo.

Aparte de la reanudación de relaciones de EE.UU. con Venezuela, se han estado llevando a cabo contactos exploratorios en Caracas que buscan establecer vías efectivas de colaboración y reconciliación. El propósito es avanzar en la implementación de políticas que beneficien a ambos países, enfatizando la importancia del diálogo diplomático como medio para resolver diferencias.

En este sentido, una delegación venezolana liderada por Félix Plasencia también se ha reunido con funcionarios del Ejecutivo estadounidense en Washington, donde se abordaron los aspectos del control de la Embajada venezolana en EE.UU. Este movimiento representa otro paso importante en la restauración de la normalidad en las relaciones diplomáticas, en el marco de un panorama político cambiante en la región.