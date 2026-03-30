En la previa de los encuentros contra Burgos y Eibar, el futbolista Konrad ha compartido sus impresiones sobre estas dos importantes jornadas. El jugador ha subrayado la necesidad de encarar cada encuentro con la máxima concentración y sin perder de vista el objetivo a corto plazo.

Konrad reafirma su compromiso con el equipo y destaca que el enfoque principal es «ir partido a partido» para conseguir los mejores resultados posibles. Esta estrategia, según el jugador, es fundamental para mantener la estabilidad y la consistencia durante la temporada.

El atacante entiende que los duelos contra Burgos y Eibar representan puntos cruciales en la competición. Burgos llega con una plantilla competitiva y la localía puede ser un factor importante, mientras que Eibar es reconocido por su fortaleza defensiva y su juego ordenado.

En este sentido, Konrad asegura que el equipo está preparando cada encuentro con un análisis detallado para aprovechar las debilidades del rival y reforzar sus propias fortalezas. «Estamos centrados en dar lo mejor de nosotros en cada partido», agregó.

Además, el jugador ha reconocido la presión que supone tener dos citas consecutivas de alto nivel, pero señala que el grupo está mentalizado para afrontarlas con tranquilidad y confianza. «Sabemos que el camino es largo y cada partido cuenta, pero confiamos en nuestro trabajo y en la calidad que tenemos dentro del vestuario», afirmó.

Konrad también hizo hincapié en la importancia del apoyo de la afición en estos enfrentamientos. «El respaldo de nuestra gente nos impulsa a superar cualquier dificultad», indicó, recordando la relevancia del ambiente en los estadios para motivar al equipo.

Por último, el futbolista reconoció la necesidad de mantener la concentración en los objetivos colectivos más allá de los resultados individuales. «Nuestro foco está en el equipo y en avanzar paso a paso hacia nuestras metas», concluyó.

Con estas declaraciones, Konrad transmite una clara mentalidad de lucha y perseverancia en un tramo decisivo de la temporada, donde cada partido puede marcar una diferencia significativa en la clasificación y el futuro del equipo.