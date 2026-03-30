Con motivo de la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer de Colon, la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de Ceuta reafirma su compromiso con la prevención y detección precoz del cáncer colorrectal, una de las enfermedades oncológicas más frecuentes en España.

Bajo el lema «La detección precoz puede salvar vidas», la Consejería hace un llamamiento a los ciudadanos de Ceuta comprendidos entre 50 y 71 años para que participen en el Programa de Cribado de Cáncer Colorrectal, un proyecto que se realiza cada dos años y que se ajusta a las recomendaciones nacionales en materia de detección temprana.

Este programa poblacional, accesible y totalmente gratuito, ha logrado en 2025 y lo que va de 2026 analizar 557 muestras de test de sangre oculta en heces. Gracias a estas pruebas se han detectado lesiones premalignas, incluidos adenomas avanzados, así como casos iniciales de cáncer colorrectal, confirmando la eficacia de este método incluso antes de la aparición de síntomas.

El éxito de esta iniciativa se debe, en gran parte, al convenio firmado en 2017 entre la Consejería y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), que facilita la coordinación entre Salud Pública y los servicios especializados para llevar a cabo el cribado en la ciudad.

El principal objetivo del programa es identificar lesiones o tumores en fases iniciales, cuando el tratamiento resulta más efectivo y las probabilidades de curación son mayores. Para ello, se utiliza un test de sangre oculta en heces, que es sencillo, gratuito, no invasivo y puede realizarse cómodamente en el domicilio en pocos minutos.

Con el fin de incrementar la participación ciudadana, la Consejería envía invitaciones mediante mensajes de texto y llamadas telefónicas personalizadas que facilitan la incorporación al programa de los habitantes dentro del grupo objetivo.

Además, la colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta permite que los kits para la recogida de muestras estén disponibles en todas las farmacias de la ciudad, facilitando el acceso a esta prueba preventiva.

Las muestras se deben entregar en el laboratorio convenido, Ceuta Medical Center, que atiende de lunes a viernes en horario de 8:00 a 14:00 horas, donde también se pueden recoger los kits para el cribado.

Otra fuente importante de apoyo voluntario la brinda la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), que contribuye formando al personal de farmacias para ofrecer una mejor información y asesoramiento a la población participante.

La Consejería subraya que la participación en este programa es vital para fortalecer la detección precoz del cáncer colorrectal y continúa impulsando campañas informativas, mejorando la accesibilidad y promoviendo la cooperación con profesionales sanitarios y entidades sociales de Ceuta.

Además del cribado, se recuerda a la población la importancia de adoptar hábitos saludables para prevenir esta enfermedad, tales como:

Mantener una alimentación equilibrada

Realizar actividad física regularmente

Reducir el consumo de alcohol

Evitar el tabaco

Finalmente, la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales se compromete a intensificar la coordinación con el INGESA, el Colegio de Farmacéuticos, la AECC y demás entidades sociales para fomentar la participación y consolidar la prevención como pilar fundamental de la salud pública en Ceuta, promoviendo la implicación activa de la ciudadanía en el cuidado de su salud.