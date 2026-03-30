El Ayuntamiento de Ceuta ha anunciado oficialmente la apertura del período de inscripciones para participar en la XIX Vuelta Andando a Ceuta, evento previsto para el próximo 25 de abril de 2026.

Esta tradicional actividad deportiva y cultural ha sido un punto de encuentro para amantes del senderismo y la naturaleza, promoviendo la práctica de ejercicio al aire libre y el conocimiento del entorno ceutí.

Los organizadores han destacado que la edición de este año mantendrá el formato característico que recorre los principales sitios emblemáticos y naturales de Ceuta, brindando a los participantes una oportunidad única de disfrutar del paisaje y patrimonio local.

Las inscripciones se pueden realizar a través de la plataforma digital habilitada por el Ayuntamiento, donde se ofrecerá toda la información necesaria sobre el recorrido, horario, recomendaciones y requisitos para quienes deseen formar parte de esta vuelta.

Además, se invita a personas de todas las edades a unirse, ya que el recorrido está diseñado con diferentes niveles de dificultad, lo que lo hace accesible para principiantes así como para caminantes experimentados.

El evento cuenta también con un calendario de actividades paralelas que incluyen charlas informativas sobre el cuidado del medio ambiente, exhibiciones culturales y puntos de avituallamiento que garantizan una experiencia segura y agradable para todos los asistentes.

Por otro lado, desde el Ayuntamiento se ha puesto un especial énfasis en cumplir con las medidas sanitarias vigentes para proteger la salud pública durante el desarrollo de la actividad, adaptándose a las recomendaciones oficiales.

Finalmente, se espera una amplia participación ciudadana y de visitantes que deseen descubrir y recorrer Ceuta de una manera activa y saludable, consolidando nuevamente la Vuelta Andando como un evento emblemático en el calendario local.