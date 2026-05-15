El sorteo de la Bonoloto celebra este viernes 15 de mayo de 2026 una nueva edición. Los jugadores podrán consultar aquí la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro cuando Loterías y Apuestas del Estado publique el resultado oficial.

La Bonoloto es uno de los sorteos más populares en España por su frecuencia diaria y por sus diferentes categorías de premios. Para participar, los jugadores seleccionan seis números y deben compararlos con la combinación extraída en el sorteo.

Resultado de la Bonoloto

La combinación ganadora de la Bonoloto es:

Números: 25, 30, 33, 35, 41, 43

Complementario: 7

Reintegro: 4

Este artículo se actualizará a partir de las 21:30 horas, cuando se conozca el resultado oficial del sorteo de la Bonoloto.

Antecedentes de la jornada: grandes premios el jueves

Este sorteo de viernes se produce inmediatamente después de una jornada de jueves que resultó especialmente generosa con los apostantes. En el sorteo de ayer se registró un gran ganador de primera categoría, cuyo boleto fue sellado en la localidad de Aljucer (Murcia), logrando una recompensa económica de más de 1.247.000 euros.

La fortuna del jueves no se detuvo en territorio murciano, ya que el sorteo también dejó un único acertante de segunda categoría. En este caso, el poseedor del boleto premiado, que percibió una suma de más de 164.000 euros, validó su apuesta en Valencia.

Asignación y cuantía de los premios

De acuerdo con las normas que regulan este juego de azar gestionado por Loterías y Apuestas del Estado, las recompensas económicas del sorteo de hoy se distribuyen de manera jerárquica en función de la cantidad de números acertados por cada participante:

1.ª categoría: Requiere el acierto de los 6 números de la combinación ganadora.

Requiere el acierto de los 6 números de la combinación ganadora. 2.ª categoría: Precisa el acierto de 5 números de la combinación principal junto al número complementario.

Precisa el acierto de 5 números de la combinación principal junto al número complementario. 3.ª categoría: Se asigna a los boletos con 5 números acertados.

Se asigna a los boletos con 5 números acertados. 4.ª categoría: Corresponde a los resguardos con 4 aciertos.

Corresponde a los resguardos con 4 aciertos. 5.ª categoría: Destinada a quienes cuenten con 3 números de la combinación.

Destinada a quienes cuenten con 3 números de la combinación. Reintegro: Se otorga por el acierto del número de reintegro de la jornada.

Es oportuno señalar que el valor económico definitivo de cada premio no es fijo, sino que varía en cada sorteo según el volumen total de la recaudación obtenida y el número de acertantes que se registren en cada una de las categorías descritas.

Cómo comprobar si mi boleto de la Bonoloto está premiado

Para comprobar si un boleto de la Bonoloto ha sido premiado, hay que revisar los seis números de la combinación ganadora, además del complementario y el reintegro. Los premios dependen del número de aciertos obtenidos en cada apuesta.

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Los jugadores deben conservar siempre el resguardo original, ya que es el documento válido para reclamar cualquier premio. Los resultados publicados tienen carácter informativo y la única lista válida para el cobro es la emitida por Loterías y Apuestas del Estado.