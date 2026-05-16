El sorteo de la Lotería Nacional celebra este sábado 16 de mayo de 2026 una nueva edición. Los jugadores podrán consultar aquí los números premiados cuando Loterías y Apuestas del Estado publique el resultado oficial.

La Lotería Nacional es uno de los sorteos más tradicionales de España y reparte premios principales, aproximaciones, centenas, terminaciones y reintegros. Para comprobar un décimo, es importante revisar tanto el número completo como las últimas cifras premiadas.

Resultado de la Lotería Nacional

El primer y segundo premio del sorteo del 16 de mayo

La fortuna del sorteo de este sábado se ha concentrado en torno al número 59.203, que ha resultado agraciado con el primer premio de la Lotería Nacional. Los poseedores de un décimo con esta combinación exacta percibirán una cuantía de 60.000 euros.

Por su parte, el segundo premio de la jornada ha correspondido al número 36.848. Esta combinación principal dota a los acertantes con un premio de 12.000 euros por cada décimo validado, completando de este modo los dos galardones mayores de la lista de premios oficiales del día.

Premios menores: extracciones de cuatro, tres y dos cifras

Más allá de los premios mayores, el sorteo de hoy ha dejado un amplio abanico de números premiados en función de las diferentes extracciones del bombo:

En la categoría de las terminaciones de cuatro cifras, los números premiados han sido el 1641, 1759, 5808 y 8389. Los décimos que coincidan con estas combinaciones obtendrán una cuantía de 150 euros.

Respecto a las terminaciones de tres cifras, los números agraciados reciben un premio de 300 euros por serie. Las combinaciones ganadoras han sido las siguientes: 034, 210, 516, 536, 697, 742, 784, 869, 929 y 975.

Asimismo, las extracciones de dos cifras han repartido un premio de 120 euros por serie a los décimos que finalicen en las siguientes combinaciones: 02, 03, 12, 51, 58, 76, 79, 83 y 86.

Reintegros del sorteo de la Lotería Nacional

PUBLICIDAD

Para finalizar el escrutinio de la jornada, el apartado de los reintegros ha quedado establecido para todos aquellos décimos cuya última cifra coincida con las extracciones especiales del sorteo. En esta ocasión, los décimos terminados en 3, 4 y 9 devuelven el importe de la apuesta, otorgando una cantidad de 6 euros por billete. La verificación de todos los boletos debe realizarse a través de los canales de la red oficial de Loterías y Apuestas del Estado.

Cómo comprobar si mi décimo está premiado

Para saber si un décimo de la Lotería Nacional ha sido premiado, hay que comparar el número completo con los premios principales y revisar también las terminaciones y reintegros del sorteo.

Los jugadores deben conservar siempre el décimo original, ya que es el documento válido para reclamar cualquier premio. Los resultados publicados tienen carácter informativo y la única lista válida para el cobro es la emitida por Loterías y Apuestas del Estado.