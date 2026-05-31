La combinación ganadora, el número complementario y el reintegro oficiales determinan los resultados de este juego de azar para cerrar el fin de semana

La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado este domingo, 31 de mayo de 2026, una nueva edición del sorteo de la Bonoloto. Los participantes que disponen de boletos validados para esta jornada dominical pueden proceder a realizar la comprobación oficial de sus apuestas para verificar si sus números coinciden con las extracciones de los bombos. El escrutinio de la noche establece de manera definitiva las cifras agraciadas en este popular juego de azar para cerrar el fin de semana en España.

La combinación ganadora, el número complementario y el reintegro asignados en el sorteo de hoy han quedado configurados de la siguiente manera tras el desarrollo del acto reglamentario:

Combinación ganadora de la Bonoloto: 1, 2, 23, 24, 35 y 41

1, 2, 23, 24, 35 y 41 Número complementario: 9

9 Reintegro: 6

Escrutinio y comprobación de los resultados de la Bonoloto del domingo

El sorteo de la Bonoloto de hoy, domingo 31 de mayo, ofrece una nueva oportunidad para que los jugadores verifiquen el estado de sus resguardos y conozcan si la fortuna ha estado de su lado. El resultado definitivo de esta noche permite a los portadores de los boletos realizar el escrutinio de sus apuestas, bien hayan seleccionado sus cifras de manera manual o a través del sistema automático de las administraciones de lotería autorizadas.

Los dígitos extraídos en el bombo de Loterías y Apuestas del Estado marcan el reparto de los premios para todos los usuarios que han participado en esta edición del juego de azar, cuya combinación ganadora destaca hoy por integrar los números 1, 2, 23, 24, 35 y 41, junto al uso técnico del número complementario (9) y el reintegro (6) para el cálculo de las diferentes categorías del escrutinio.