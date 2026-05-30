La combinación ganadora, el número complementario y el reintegro regulados por Loterías y Apuestas del Estado determinan el reparto de los premios en una jornada con 82 acertantes de tercera categoría

La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado este sábado, 30 de mayo de 2026, una nueva edición del sorteo ordinario de la Bonoloto. Los participantes que disponen de boletos validados para esta fecha pueden proceder a la comprobación oficial de sus combinaciones para verificar si sus números corresponden con las esferas extraídas en el bombo. El escrutinio de esta noche ha dictado la combinación afortunada de un juego de azar consolidado por su carácter diario y su arraigo en el panorama nacional, cuya información sigue el día a día de las administraciones, como la denominada Lotería Las Viñas, regentada por Oksana Pardo Pérez y Jorge Pardo.

La combinación ganadora, el número complementario y el reintegro asignados en el sorteo de hoy han quedado configurados de la siguiente manera tras el desarrollo del acto reglamentario:

Combinación ganadora de la Bonoloto: 03, 07, 31, 35, 42 y 49

Número complementario: 24

Reintegro: 4

Escrutinio de la jornada y distribución de los premios del sábado

El desarrollo de las extracciones de la Bonoloto para este sábado, 30 de mayo de 2026, ha concluido sin registrar acertantes dentro de la segunda categoría. Ante esta circunstancia en el reparto, la gestión del escrutinio ha validado un total de 82 premios correspondientes a la tercera categoría, destinados a aquellos jugadores que han logrado contabilizar cinco aciertos en sus apuestas, recibiendo cada uno de ellos una cuantía fija de 3.050 euros.

La normativa técnica de la Bonoloto establece de forma rigurosa que se destina el 55 % de la recaudación total a la cobertura de los premios económicos, distribuyéndose el fondo entre las siguientes categorías oficiales de aciertos:

1.ª Categoría: Asignada a los boletos que aciertan los 6 números de la combinación ganadora.

2.ª Categoría: Dirigida a los acertantes de 5 números de la combinación ganadora más la extracción del número complementario.

3.ª Categoría: Reservada para quienes aciertan 5 números de la combinación ganadora.

PUBLICIDAD

4.ª Categoría: Fijada para las apuestas que registran 4 números de la combinación ganadora.

5.ª Categoría: Estructurada para el acierto de 3 números de la combinación ganadora.

Reintegro: Concedido si el número destinado a este concepto coincide con el del boleto, viniendo referido al importe total de las apuestas en las que se ha participado. En la modalidad de participación diaria, viene determinado por el dígito ganador del sorteo del día de participación, mientras que en el sorteo semanal o abono, se establece por el dígito ganador del viernes.

El reglamento precisa que si aparecen varios acertantes en una misma categoría, el premio se reparte a partes iguales. Asimismo, si por efecto del reparto una categoría inferior recibiera un premio por apuesta mayor que una superior, se junta el fondo de ambas y se distribuye a partes iguales entre todos los acertantes de las dos categorías. Cabe recordar que todos los premios caducan de forma inamovible a los tres meses, contados a partir del día siguiente al de la celebración del último sorteo en el que participan las apuestas.

Mecánica del sorteo, estructura de costes y origen histórico del juego

La Bonoloto se define como un sencillo sorteo que pertenece a Loterías y Apuestas del Estado y que se celebra a diario, de lunes a domingo. El funcionamiento básico exige que los jugadores seleccionen seis números dentro de una tabla que comprende las cifras del 1 al 49, permitiendo también que los dígitos sean elegidos de forma aleatoria por la máquina de la administración de lotería correspondiente. El precio fijado para cada apuesta es de 0,5 euros, si bien la normativa estipula que el mínimo a jugar obligatorio en cada validación es de un euro, lo que implica que cada boleto incluya al menos dos apuestas, las cuales pueden corresponder a diferentes días de la semana.

En el plano histórico, este juego de azar nació oficialmente en el año 1988 como una de las modalidades derivadas de otro de los grandes sorteos de la institución, La Primitiva. La finalidad original de la Bonoloto consistía en ofrecer a los ciudadanos una vía para participar de forma más barata los siete días semanales, una particularidad por la que pasó a ser conocida popularmente como ‘la hermana pequeña’ de La Primitiva. La primera extracción de su trayectoria se llevó a cabo el 28 de febrero de 1988, disponiendo en aquel momento de un precio por apuesta de 25 pesetas. Junto a este juego, los usuarios habitúan a consultar los últimos resultados de otros sorteos de la entidad como Euromillones, La Primitiva y la Lotería Nacional.

Antecedentes de la fortuna y coincidencias numéricas en la Bonoloto

El historial del sorteo acumula precedentes destacados en el reparto de fondos y dinámicas singulares en las extracciones de los bombos. En lo relativo al territorio de Bizkaia, la Bonoloto regó con miles de euros a un jugador en el sorteo del pasado domingo 12 de mayo, jornada en la que dejó un premio de 136.000 euros en el municipio de Lezama, localidad de algo más de 2.000 habitantes. El boleto afortunado, correspondiente a un único acertante de segunda categoría, fue sellado en la administración de lotería ubicada en el número 159 del barrio de Aretxalde. Anteriormente, el 14 de febrero de 2024, la suerte localizó a la misma provincia, concretamente en Santurtzi, donde un vecino resultó único ganador de primera categoría. El resguardo se expidió en el bar Lau Bide, situado en el número 67 de la calle Mamariga, en una jornada donde el bote jugado no era de gran tamaño y se distribuía la parte proporcional de las apuestas recibidas.

Por otra parte, el sorteo ha registrado fenómenos de coincidencia numérica de carácter excepcional en los registros oficiales de la organización. Durante el año 2023, los números premiados del sorteo de la Bonoloto del día 11 de marzo casi repitieron de forma idéntica los resultados obtenidos en la jornada del día 9 de marzo. La combinación ganadora del jueves 9 estuvo integrada por los números 8, 49, 47, 43, 23 y 21, mientras que la del sábado 11 quedó conformada por el 47, 40, 23, 8, 28 y 21. En ambas fechas, tanto el número complementario (26) como el reintegro (7) resultaron ser exactamente los mismos dígitos.

Ante las suspicacias manifestadas por algunos usuarios a través de las redes sociales, Loterías aclaró formalmente que dicha circunstancia se debió única y exclusivamente a una coincidencia física, recordando que todos los sorteos se ejecutan obligatoriamente ante un fedatario público, además de contar con la supervisión de un presidente y un vocal. Aquella secuencia se cerró con un único acertante de primera categoría el día 9, quien selló su boleto en Moncada (Valencia), mientras que el día 11 el escrutinio concluyó sin ningún acertante en dicha franja.

Protocolo administrativo de cobro y retenciones de la Agencia Tributaria

Para proceder al cobro de un resguardo que ha resultado agraciado en la Bonoloto, la normativa de Loterías y Apuestas del Estado impone directrices específicas según el valor económico del premio. En los casos en los que se trate de premios menores de 2.500 euros, los usuarios deben acudir de manera directa a la administración de lotería correspondiente para hacer efectivo el cobro. Por el contrario, para el resto de los premios que igualen o superen el umbral de los 2.500 euros, resulta obligatorio que el acertante traslade el resguardo original de su apuesta a una entidad bancaria autorizada, aportando de forma indispensable su Documento Nacional de Identidad (DNI) para la identificación obligatoria, un trámite que no exige disponer de una cuenta bancaria en la entidad. El desembolso puede realizarse mediante ingreso en cuenta, transferencia bancaria, cheque o en metálico.

En los supuestos de apuestas compartidas en las que jueguen a medias varias personas, si los premios son iguales o superiores a la citada barrera de 2.500 euros, se establece la obligación de que todos los miembros acudan al banco provistos de sus respectivos DNI para formalizar la identificación y poder proceder al cobro del cheque.

En el marco de la fiscalidad, desde el 1 de enero de 2020 se encuentran totalmente libres de impuestos todos los premios que sean inferiores o iguales a la cantidad de 40.000 euros. A partir del límite de los 40.001 euros, Hacienda aplica de forma directa una retención fija del 20% sobre el cobro total del premio. Los criterios de gestión recomiendan que, ante un premio compartido, ambos ganadores se personen en la entidad bancaria con el décimo o boleto en la mano. Bajo este procedimiento, el boleto no se considera jurídicamente como una donación, de manera que el banco reparte el ingreso directamente desde el origen y la retención fiscal a Hacienda se abona una sola vez. En caso de no actuar bajo esta pauta y regalar el dinero con posterioridad a la gestión del cobro individual, los beneficiarios pasarían a estar obligados a abonar de forma complementaria el impuesto de donaciones.