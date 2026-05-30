El primer premio corresponde al número 69.439, repartido en Murcia y A Coruña, mientras que el segundo premio ha sido para el 90.217, vendido íntegramente en Madrid

La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha celebrado este sábado, 30 de mayo de 2026, una nueva edición del sorteo de la Lotería Nacional. Esta cita, que cada semana concita el interés de millones de participantes en toda España, ha dejado un reparto de la fortuna encabezado por el número 69.439 como primer premio y el 90.217 como segundo premio. Los bombos de la entidad pública, adscrita al Ministerio de Economía y Hacienda, han dictado una combinación de extracciones que determina los resguardos agraciados en esta jornada de fin de semana.

La dedicación institucional de este sábado ha cobrado un cariz especial en los décimos impresos. El billete del sorteo de la Lotería Nacional de hoy está dedicado expresamente a las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF). Para ilustrar esta conmemoración, los cupones han incorporado una fotografía firmada por Brais Lorenzo, la cual se encuentra acompañada por la leyenda informativa: “Cuidar a quien nos cuida”.

Escrutinio completo y números premiados del sábado 30 de mayo

El desarrollo del sorteo ha deparado una estructura de premios que abarca desde los galardones mayores hasta las extracciones menores de dos cifras y los reintegros. Los resultados oficiales del 30 de mayo de 2026 quedan detallados a continuación:

Primer premio: El número 69.439 ha sido el principal protagonista de la jornada, agraciado con 600.000 euros por serie, lo que supone un total de 60.000 euros por cada décimo.

Segundo premio: El número 90.217 ha obtenido una recompensa de 120.000 euros por serie, traduciéndose en 12.000 euros por décimo.

Extracciones de cuatro cifras: Los números 2089, 2467, 7309 y 9963 han sido premiados con un importe de 1.500 euros por serie, lo que equivale a 150 euros por décimo.

Extracciones de tres cifras: Las combinaciones 023, 026, 203, 257, 296, 375, 735, 857, 874 y 941 reciben un premio de 300 euros por serie (30 euros por décimo).

Extracciones de dos cifras: Los dígitos 04, 31, 47, 54, 58, 62, 66, 84 y 86 se encuentran dotados con 120 euros a la serie (12 euros por décimo).

Reintegros: Los décimos cuya última cifra coincida con los números clave 1, 2 y 9 otorgan el derecho a recuperar el dinero jugado, con un valor de 6 euros.

El primer premio, correspondiente al 69.439, ha dejado una fortuna repartida geográficamente entre las localidades de Blanca, en la Región de Murcia, y As Pontes de García Rodríguez, en la provincia de A Coruña. Por el contrario, la asignación del segundo premio, fijado en el 90.217, ha recaído en esta ocasión de manera íntegra en la ciudad de Madrid.

El diseño del sorteo establece además compensaciones para las aproximaciones del primer premio: los billetes anterior y posterior al número ganador reciben una cuantía fija de 10.000 euros. De igual modo, los 99 boletos que comparten la misma centena que el 69.439 obtienen una gratificación de 300 euros, ampliando de este modo el número de beneficiarios indirectos.

Procedimiento para la gestión y el cobro de los décimos agraciados

Los participantes que dispongan de un boleto premiado deben seguir unas pautas específicas para percibir sus importes. La normativa estipula que si la cuantía del premio no supera los 2.000 euros, el cobro puede gestionarse de forma directa en cualquier administración de Loterías y Apuestas del Estado, donde el dinero se ingresa automáticamente en la cuenta del usuario. Para los premios menores en general, bastará con acudir a estos establecimientos oficiales provisto del décimo junto con el Documento Nacional de Identidad (DNI).

En el supuesto de que el premio sea superior a la barrera de los 2.000 euros, el procedimiento obliga a personarse en alguna de las entidades bancarias debidamente autorizadas por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. La lista oficial de bancos habilitados para tramitar estos pagos de forma regular incluye a Abanca, Banco Sabadell, BBVA, CaixaBank, Cajasur, Cajamar, Caja Rural, Ibercaja, Kutxabank y Unicaja. En todos los casos, el ganador deberá exhibir un documento de identidad válido junto al resguardo físico original, procediendo el banco a efectuar el abono mediante un ingreso en cuenta o a través de un talón bancario, en función de la preferencia que manifieste el cliente.

Si el boleto se adquirió mediante un canal digital de internet, los pasos varían según la plataforma específica utilizada. En la mayor parte de las transacciones, es el propio portal informático el que detalla las directrices necesarias para transferir el dinero, aunque cada web aplica su sistema particular de gestión.

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Loterías y Apuestas del Estado recuerda de manera explícita que todos los premios asociados a la Lotería Nacional están sujetos a un plazo estricto de caducidad fijado en 90 días naturales, que empieza a contar desde el día inmediatamente posterior al de la realización del sorteo. Este periodo de tres meses tiene un carácter inamovible y no sufre interrupciones por la concurrencia de jornadas festivas o fines de semana. Si el beneficiario no formaliza su reclamación dentro de este intervalo, perderá el derecho al cobro de las cantidades de forma definitiva.

Contexto institucional, sorteos extraordinarios y otras opciones de juego

La Lotería Nacional se encuentra regulada bajo la dirección de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), una entidad vinculada al Ministerio de Economía y Hacienda. Dicha condición de organismo público confiere un control riguroso y una supervisión estatal sobre todas las operaciones del juego, confiriendo a los sorteos semanales un marco de transparencia e idoneidad técnica. Aunque el calendario regular fija sus citas en los días jueves y sábados —como el precedente sorteo del jueves 28 de mayo, donde el primer premio recayó en el número 84701 y el segundo en el 39292—, la organización dispone de ediciones extraordinarias en fechas señaladas como Navidad, San Valentín o el Día de la Constitución, las cuales disponen habitualmente de importes económicos superiores.

Para los aficionados a los juegos de azar, la jornada de este sábado 30 de mayo de 2026 ofrece opciones complementarias tras la conclusión de la Lotería Nacional. La actividad continuará por la noche con la celebración del sorteo de la Bonoloto a las 21:30 horas. Posteriormente, a las 21:40 horas, darán comienzo de manera sucesiva los sorteos correspondientes a La Primitiva y El Joker, cerrando las oportunidades de participación reguladas para esta fecha.