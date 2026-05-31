El primer premio corresponde al número 93.966 y la serie 005, dotado con 300.000 euros en efectivo al instante y una asignación de 5.000 euros al mes durante dos décadas

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha celebrado este domingo, 31 de mayo de 2026, una nueva edición de su tradicional sorteo del Sueldazo del Fin de Semana. Al igual que ocurre con los diferentes juegos gestionados por Loterías y Apuestas del Estado, las citas con los bombos de la ONCE representan para muchos ciudadanos la ilusión de hacerse con un gran premio. En esta ocasión, la fortuna ha vuelto a repartir una serie de cuantías económicas por la geografía nacional gracias al dictado de los números premiados. Los participantes que posean boletos validados para esta fecha ya pueden proceder a la comprobación oficial de sus combinaciones para verificar si sus resguardos coinciden con las extracciones de la noche.

La combinación ganadora, la serie y el reintegro de la extracción principal, junto con los cuatro números adicionales correspondientes a la jornada de hoy, han quedado configurados de la siguiente manera:

Primer premio del Sueldazo: Número 93.966 con la serie 005

Número con la serie Reintegro a la última cifra: 6

Números premiados en las extracciones adicionales

El sorteo ha deparado, asimismo, la configuración de la tabla de posiciones para los cupones que participan en las categorías complementarias de la jornada. Los números ganadores y sus respectivas series han sido los siguientes:

Primer número adicional: 02.143 con la serie 039

con la serie Segundo número adicional: 55.691 con la serie 024

con la serie Tercer número adicional: 87.385 con la serie 053

con la serie Cuarto número adicional: 90.877 con la serie 034

Tabla completa de premios y desglose de categorías del sorteo

El reglamento técnico que rige el Sueldazo de la ONCE de los fines de semana establece un reparto pormenorizado de los fondos entre los diferentes niveles de aciertos. Para el número principal de la jornada, las recompensas económicas se distribuyen según las siguientes escalas de validación:

Premio Mayor de la primera extracción: Consiste en un pago de 300.000 euros en efectivo al instante, sumado a una asignación mensual de 5.000 euros durante los siguientes 20 años (lo que se traduce de forma regulada en la tabla como un premio de 300.000 euros más 60.000 euros al año durante 20 años) para las cinco cifras y la serie.

Consiste en un pago de 300.000 euros en efectivo al instante, sumado a una asignación mensual de 5.000 euros durante los siguientes 20 años (lo que se traduce de forma regulada en la tabla como un premio de 300.000 euros más 60.000 euros al año durante 20 años) para las cinco cifras y la serie. Premios a las cinco cifras: Se otorgan un total de 54 premios de 20.000 euros para los cupones que coincidan con las cinco cifras.

Se otorgan un total de 54 premios de 20.000 euros para los cupones que coincidan con las cinco cifras. Premios a las cuatro últimas cifras: Un total de 495 premios de 200 euros.

Un total de 495 premios de 200 euros. Premios a las tres últimas cifras: Un total de 4.950 premios de 30 euros.

Un total de 4.950 premios de 30 euros. Premios a las dos últimas cifras: Un total de 49.500 premios de 4 euros.

Un total de 49.500 premios de 4 euros. Premios a la última cifra: Un total de 495.000 premios de 2 euros.

En lo que respecta a la gestión de los números adicionales (que abarcan desde la segunda hasta la quinta extracción de la noche), la estructura oficial detalla las siguientes cuantías:

Premios por cinco cifras y serie adicionales: Se conceden cuatro premios fijos de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos (reflejado como 24.000 euros al año durante un periodo de 10 años) a los cuatro cupones de los números y series premiados.

Se conceden cuatro premios fijos de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos (reflejado como 24.000 euros al año durante un periodo de 10 años) a los cuatro cupones de los números y series premiados. Premios por cinco cifras adicionales: Se autorizan un total de 216 premios de 400 euros para las cinco cifras de los números correspondientes a estas extracciones complementarias.

Normativa de acumulación de resguardos y plazos de caducidad

Los criterios de ordenación del juego especifican que en un mismo cupón físico solo son acumulables de manera simultánea los premios que pertenezcan a la primera y a la segunda categoría de los fondos. En lo referente a la vigencia del título, el cupón caduca de forma inamovible a los 30 días naturales, contados estrictamente desde el día siguiente al de la celebración del sorteo en cuestión.

Por otra parte, la institución dispone de un protocolo para la gestión de los fondos remanentes. En aquellos sorteos en los que se constate que algún premio de la segunda categoría no ha sido vendido, la ONCE acumulará un importe neto de doscientos cuarenta mil euros (240.000 euros) con el fin de incrementar de forma directa los premios al contado de primera y segunda categoría de los futuros sorteos. Los detalles sobre estas distribuciones se encuentran disponibles para su consulta en la sección de asignación de premios anteriores de la entidad.

Historias de millonarios: giros del destino en los sorteos de azar

El historial de los juegos de lotería en España cuenta con crónicas singulares sobre cómo el azar altera de forma definitiva el día a día de los participantes. Uno de estos episodios tuvo lugar el pasado 12 de octubre, cuando un afortunado jugador se adjudicó el bote de más de 1,1 millones de euros de la Bonoloto como único acertante de Primera Categoría, obteniendo un premio de 1.184.083,71 euros. La validación se efectuó en la Administración de Loterías Número 2 de Girona, situada en la calle Ultònia, 14-bajos 5. La historia trascendió tras la comunicación del ganador con la aplicación TuLotero, plataforma utilizada para la compra digital. El premiado relató que la mañana previa se encontraba realizando labores de limpieza doméstica en su vivienda; al ordenar un armario que contenía una gran cantidad de papeles acumulados, localizó una libreta de la cual brotó un boleto de la Bonoloto del año 2004. Tras experimentar un presentimiento, procedió a validar su apuesta.

Otro caso reseñable es el de Rufino, un vecino de la pequeña localidad de Valuengo, en el entorno de Jerez, quien se hizo con un premio de 5.400.000 euros en el Gordo de la Primitiva. El agraciado, que sufría una incapacidad laboral tras sufrir un accidente laboral en su antigua empresa que le costó la pérdida de tres dedos de una mano, conoció su nueva condición de millonario de manera casual en su bar habitual. Mientras tomaba un café, los clientes comentaban que el premio del Gordo había recaído en el municipio, momento en el que el camarero se ofreció a verificar el boleto de Rufino y le comunicó el resultado ante la incredulidad generalizada de los presentes. A raíz de este suceso, se conoce que otro ganador llamado Javier encargó un automóvil de la firma Ferrari y construyó una vivienda en la zona de Bonrepós, acumulando, según el testimonio de sus vecinos, media docena de bólidos con los que ha pasado a formar parte del ‘Club Ferrari’.

Asimismo, el sorteo del 9 de agosto de 2024 de la Bonoloto registró el caso de un ciudadano que descubrió que había ganado un bote de 1.169.636,65 euros mientras asistía a un concierto musical en compañía de su esposa y sus amistades. El jugador, asiduo a Euromillones, había decidido probar suerte con la Primitiva antes de decantarse por la Bonoloto para disponer de una modalidad de juego diario. La apuesta, generada de forma aleatoria a través de la aplicación TuLotero, fue validada en la administración número 253 de Madrid. Al recibir la llamada de notificación durante el evento, sus acompañantes temieron inicialmente una mala noticia. Tras el cobro, el afectado, que se autodefine como un ciudadano normal, manifestó su deseo de mantener su estilo de vida sin introducir grandes variaciones, planificando únicamente viajar y renovar su vehículo personal, el cual superaba los veinte años de antigüedad.

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La problemática administrativa en el cobro de boletos premiados

Frente a las situaciones de éxito, los sorteos de la ONCE también presentan escenarios de complejidad administrativa. Es el caso de Daniela Tucelli, cuya familia mantenía la tradición anual de regalar un boleto de la ONCE para el sorteo del 1 de enero, adquirido de forma habitual en el puesto de la Avenida del Oeste, cercano al Mercado Central. En una de estas ediciones, el boleto con el número 8290 resultó agraciado con un premio de 400.000 euros.

La imposibilidad de la mujer de ausentarse de su puesto de trabajo motivó que solicitara a su marido que acudiese a la Delegación Territorial de la ONCE para recabar información sobre los trámites de cobro. Sin embargo, debido a una defectuosa explicación del procedimiento, el cónyuge firmó una serie de tres folios superpuestos sin percatarse de que estaba declarando la autoría y propiedad exclusiva del boleto a su nombre.

La firma del documento impidió de manera efectiva el cobro de los 400.000 euros debido a que el marido se había inscrito meses atrás en el Registro General de Interdicciones del Acceso al Juego (RIAJ) a raíz de una discusión familiar originada por sus hábitos de visualización de partidos de fútbol y la realización de pequeñas apuestas de unos 20 euros. La inscripción en dicho registro público de control de juego de carácter reservado anula la posibilidad de acceder al juego online y a las loterías presenciales, inhabilitando por tanto la mediación para el cobro del cupón premiado.