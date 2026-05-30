La combinación ganadora, el número complementario, el reintegro y El Joker regulados por Loterías y Apuestas del Estado determinan el reparto de los premios de la jornada

La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado este sábado, 30 de mayo de 2026, una nueva edición del sorteo de La Primitiva, uno de los juegos de azar con mayor aceptación y tradición en España. Los participantes que disponen de boletos oficiales para esta jornada pueden proceder a la comprobación de sus apuestas para verificar si sus números coinciden con las extracciones del bombo. Los resultados definitivos de la noche determinan la distribución de la fortuna en este sorteo que se celebra de manera regular al cierre de la semana.

La combinación ganadora, el número complementario, el reintegro y el código asignado a El Joker en el escrutinio oficial de este sábado quedan estructurados de la siguiente manera:

Combinación ganadora de La Primitiva: 16, 17, 21, 26, 31 y 38

Número complementario: 03

Reintegro: 3

Combinación ganadora de El Joker: 2 508 805

Estructura de las categorías de premios de La Primitiva

El funcionamiento reglamentario de La Primitiva establece una distribución de los fondos económicos basada en diferentes niveles de aciertos. Los premios se clasifican de forma pormenorizada según las siguientes categorías oficiales:

Categoría Especial: Se adjudica a aquellos boletos que logran acertar los 6 números de la combinación ganadora más el número destinado al reintegro.

Primera Categoría: Reservada para los acertantes de los 6 números de la combinación ganadora.

Segunda Categoría: Asignada a las apuestas que contienen 5 números de la combinación ganadora más la extracción correspondiente al número complementario.

Tercera Categoría: Destinada a los boletos que registran 5 números de la combinación ganadora.

Cuarta Categoría: Fijada para quienes aciertan 4 números de la combinación ganadora.

Quinta Categoría: Estructurada para las apuestas que acumulan 3 números de la combinación ganadora.

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Reintegro: Concedido a los boletos cuyo dígito asignado coincide con la extracción oficial de este premio.

Normativa técnica, modalidades de boletos y métodos de juego

La Primitiva es un sorteo gestionado por Loterías y Apuestas del Estado que se celebra de forma periódica cada lunes, jueves y sábado. La mecánica básica del juego estipula que el apostante debe seleccionar seis números diferentes dentro de una tabla que comprende las cifras del 1 al 49. Esta selección se puede formalizar de manera manual por el propio jugador o de forma aleatoria mediante el sistema informático de la administración de lotería. El coste de cada apuesta individual está fijado en un euro.

Para participar en las convocatorias semanales, los usuarios disponen de dos modalidades de boletos físicos diferenciadas por su color y temporalidad:

Boleto verde: Esta opción sirve exclusivamente para participar en un solo sorteo de los dos que se celebran habitualmente de forma consecutiva (jueves y sábado). Si el jugador valida su apuesta en el intervalo que va de lunes a jueves, pasa a concursar de manera automática para el sorteo del jueves. Por el contrario, si la validación se realiza entre el viernes y el sábado, la apuesta se destina a concursar en el sorteo del sábado.

Boleto marrón: Esta modalidad permite concursar de forma conjunta en ambos sorteos semanales. Para que posea validez legal, el resguardo debe ser sellado obligatoriamente antes del comienzo del sorteo del jueves.

Protocolo administrativo de cobro y retenciones fiscales de la Agencia Tributaria

Ante la obtención de un premio en La Primitiva, el procedimiento regulado por la organización exige mantener unas pautas claras para gestionar el cobro del boleto de manera correcta. En el caso de los premios menores que sean inferiores a la cantidad de 2.500 euros, los clientes deben acudir directamente a la administración de lotería correspondiente para percibir el dinero.

Para el resto de los premios que igualen o superen el umbral de los 2.500 euros, resulta imprescindible que el acertante traslade el resguardo original de la apuesta a una entidad bancaria autorizada, aportando de forma obligatoria su Documento Nacional de Identidad (DNI) para cumplir con las normas de identificación. Este tipo de premios mayores están sujetos a una verificación de identidad previa, si bien no requieren de forma obligatoria que el beneficiario disponga de una cuenta bancaria en dicha entidad. El abono de los fondos puede efectuarse mediante un ingreso en cuenta, en metálico, a través de una transferencia bancaria o por medio de un cheque.

En las situaciones en las que el boleto sea compartido y se juegue a medias con más personas, si la apuesta resulta agraciada con un premio igual o superior a los 2.500 euros, se establece la obligación legal de que todos los participantes acudan juntos a la entidad financiera provistos de sus respectivos DNI para identificarse formalmente antes de proceder al cobro del cheque.

En el marco fiscal, desde el 1 de enero de 2020 se encuentran totalmente libres de impuestos todos los premios de lotería que sean inferiores o iguales a la cuantía de 40.000 euros. A partir del límite de los 40.001 euros, la normativa de Hacienda estipula que se aplicará de forma directa una retención fija del 20% sobre el cobro total del premio. Los criterios administrativos aconsejan que, en caso de tratarse de un premio compartido, ambos ganadores se personen conjuntamente en el banco con el décimo o resguardo en la mano. Bajo este método de gestión, el boleto se computa como un título directo, lo que permite que el banco reparta el ingreso desde el origen y la tasa impositiva a Hacienda se abone una sola vez. Si el dinero se regala entre los participantes después de haber cobrado el premio de forma individual, los beneficiarios se verán obligados a abonar el correspondiente impuesto de donaciones.