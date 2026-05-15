El Cuponazo de la ONCE celebra este viernes 15 de mayo de 2026 un nuevo sorteo. Los jugadores podrán comprobar aquí el número ganador y la serie premiada una vez que la ONCE publique el resultado oficial.

El Cuponazo es el sorteo especial de los viernes de la ONCE y reparte un primer premio al número y serie ganadores, además de otros premios para los cupones que coincidan con parte de la numeración.

Resultado del Cuponazo de la ONCE

El número premiado en el Cuponazo de la ONCE es:

Número Premiado (cada cupón 40.000 €): 90.915

Serie (6.000.000 €): 084

Este artículo se actualizará a partir de las 21:25 horas, cuando se conozca el resultado oficial del Cuponazo de la ONCE.

Bote y estructura del premio principal

El bote del sorteo del Cuponazo de la ONCE para hoy, viernes 15 de mayo de 2026, se sitúa en un total de 6.000.000 € al número completo y serie. Este importe está reservado de manera exclusiva para un único cupón ganador que consiga reunir esa combinación exacta. Para optar a este premio mayor, los participantes deben haber realizado la apuesta en la modalidad estándar, cuyo precio está fijado en 3 € por boleto.

Asimismo, los jugadores que dispongan del número premiado principal (90.915), pero no cuenten con la serie asignada para el bote especial, percibirán una cuantía de 40.000 € por cada cupón, lo que supone un importante reparto de fondos entre los acertantes de las cinco cifras.

Cómo comprobar si mi cupón está premiado

Para comprobar si un cupón del Cuponazo ha sido premiado, los jugadores deben revisar el número ganador y la serie correspondiente. El premio principal corresponde al cupón que coincide con las cinco cifras y la serie premiada.

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También existen premios secundarios para los cupones que coinciden con parte del número ganador, según la estructura oficial de premios de la ONCE.

Los resultados publicados tienen carácter informativo. La única lista válida para el cobro de premios es la emitida por la ONCE.