El Gordo de la Primitiva celebra este domingo 10 de mayo de 2026 un nuevo sorteo con un importante bote en juego. Este sorteo de Loterías y Apuestas del Estado es uno de los más esperados de cada domingo, ya que permite optar a premios millonarios con una combinación de cinco números y un número clave.

Para este domingo 10 de mayo, Loterías y Apuestas del Estado anuncia un bote de 6,8 millones de euros para El Gordo de la Primitiva, con el sorteo previsto a las 21:15 horas.

Resultado de El Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 10 de mayo de 2026

La combinación ganadora de El Gordo de la Primitiva del domingo 10 de mayo de 2026 es:

Resultados de El Gordo de La Primitiva de hoy domingo 10 de mayo de 2026 para comprobar online si tienes premio. Los números de la combinación ganadora del sorteo han sido el 17, 34, 42, 43 y 53. El reintegro ha sido el 7.

Cómo se juega a El Gordo de la Primitiva

Para jugar a El Gordo de la Primitiva hay que seleccionar cinco números de una tabla y un número clave. El premio principal se obtiene al acertar los cinco números de la combinación ganadora y el número clave.

También existen categorías inferiores para quienes aciertan parte de la combinación, por lo que no es necesario acertar todos los números para obtener premio.

Categorías de premios de El Gordo de la Primitiva

El sorteo reparte premios en varias categorías, según el número de aciertos:

Cinco números más número clave.

Cinco números.

Cuatro números más número clave.

Cuatro números.

Tres números más número clave.

Tres números.

Dos números más número clave.

Reintegro por el número clave.

El importe de cada premio depende de la recaudación del sorteo y del número de acertantes en cada categoría.

Dónde comprobar el resultado oficial

El resultado de El Gordo de la Primitiva debe comprobarse siempre en los canales oficiales de Loterías y Apuestas del Estado, en administraciones autorizadas o en puntos de venta oficiales. La única lista válida para cobrar premios es la publicada por SELAE.

Próximo sorteo de El Gordo de la Primitiva

El Gordo de la Primitiva mantiene su cita habitual de los domingos. Si no hay acertantes de primera categoría, el bote puede acumularse para el siguiente sorteo.