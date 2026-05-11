La combinación ganadora de este lunes ha correspondido a los números 6, 8, 9, 13, 40 y 48, con el 0 como reintegro

Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado este lunes, 11 de mayo de 2026, un nuevo sorteo de la Bonoloto, una de las modalidades de juego más tradicionales y con mayor arraigo entre los apostantes en España. En la extracción realizada esta noche, la fortuna ha definido una combinación de seis cifras que dictaminará el reparto de premios entre los participantes de esta jornada.

Tras el sorteo oficial, la combinación ganadora ha quedado configurada por los siguientes números: 6, 8, 9, 13, 40 y 48. El resultado se ha completado con el número 36 como complementario y el 0 como reintegro, una cifra clave esta última para la recuperación del importe invertido en el boleto.

Análisis del sorteo y modalidades de apuesta

La Bonoloto, regulada por la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado desde su creación en febrero de 1988, mantiene un sistema de juego consolidado. Según informa la propia entidad, este sorteo destina el 55% de su recaudación total a la dotación de premios, lo que la convierte en una de las opciones predilectas para el público general.

Los participantes cuentan con diversas metodologías para formalizar sus apuestas. La opción más común es la apuesta simple, que permite jugar entre 1 y 8 apuestas por cada boleto, seleccionando seis números en cada una de ellas. Por otro lado, aquellos que buscan incrementar sus probabilidades de éxito pueden optar por la apuesta múltiple, donde es posible seleccionar hasta un máximo de 11 números, con el consecuente incremento en el coste de la participación.

Periodicidad y validación de boletos

Este juego de azar ofrece una flexibilidad notable en su calendario. Los apostantes pueden participar de manera diaria en un solo sorteo o, si lo prefieren, realizar una apuesta semanal. Esta última modalidad permite competir en los seis sorteos de la semana —de lunes a sábado— con una misma combinación, siempre que el boleto sea validado con anterioridad al inicio del primer sorteo en el que se desee participar.

Es fundamental que los poseedores de boletos realicen la comprobación de sus números a través de los canales oficiales. La lista definitiva y vinculante para el abono de premios es la proporcionada por Loterías y Apuestas del Estado. La exactitud en la verificación de los resultados es esencial para garantizar el derecho al cobro de cualquier cantidad ganada en esta jornada del lunes.