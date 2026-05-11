La combinación ganadora del sorteo europeo ofrece un primer premio de 20.000 euros al mes durante tres décadas

Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado este lunes, 11 de mayo de 2026, una nueva jornada del sorteo de EuroDreams. Esta modalidad de lotería, que destaca por sus premios en forma de pagos mensuales, ofrece a los participantes la posibilidad de obtener una estabilidad financiera prolongada. Los jugadores de España, junto a los de otros ocho países europeos, han optado hoy a un premio de primera categoría que alcanza los 20.000 euros al mes durante un periodo de 30 años.

A continuación, se detalla la combinación agraciada en el sorteo de esta noche:

Combinación ganadora de EuroDreams: lunes 11 de mayo

Los números premiados en la extracción de hoy han sido los siguientes:

Números: 01 – 04 – 06 – 22 – 30 – 38

Sueño: 5

Funcionamiento y estructura de premios

El sorteo de EuroDreams, que se realiza cada lunes y jueves a las 21:00 horas, presenta una mecánica sencilla en la que el jugador debe seleccionar seis cifras de una tabla del 1 al 40, además de un número adicional denominado «Sueño», comprendido entre el 1 y el 5. El coste de la apuesta simple es de 2,50 euros.

La estructura de premios se divide en diversas categorías, destacando las dos primeras por su carácter de renta mensual:

Primera categoría: 20.000 euros al mes durante 30 años (limitado a un máximo de 3 acertantes).

20.000 euros al mes durante 30 años (limitado a un máximo de 3 acertantes). Segunda categoría: 2.000 euros al mes durante 5 años (con un máximo de 12 acertantes).

2.000 euros al mes durante 5 años (con un máximo de 12 acertantes). Categorías tercera a quinta: Porcentajes variables del importe destinado a premios (2,13%, 34,24% y 63,63% respectivamente).

Porcentajes variables del importe destinado a premios (2,13%, 34,24% y 63,63% respectivamente). Sexta categoría (Reintegro): Devolución de 2,50 euros.

Un sorteo de ámbito internacional

EuroDreams es una iniciativa que comenzó su andadura el 23 de noviembre de 2023 bajo la organización de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado. Su ámbito de aplicación es internacional, celebrándose de forma simultánea en España, Portugal, Francia, Irlanda, Reino Unido, Bélgica, Austria, Suiza y Luxemburgo.

Las probabilidades de obtener un premio específico se basan en fórmulas de combinaciones teóricas, aunque los factores reales dependen del volumen de boletos validados en cada jornada. Para garantizar la seguridad en el cobro y la veracidad de los datos, se recomienda a los participantes verificar sus resguardos en los puntos de venta autorizados o a través de los canales oficiales de la organización responsable.