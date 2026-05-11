El número 35.704, con la serie 046, ha resultado agraciado con el primer premio en el sorteo de este lunes, que también ha repartido fortuna con el Super Once

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha celebrado este lunes, 11 de mayo de 2026, una nueva jornada de sus tradicionales sorteos diarios, destacando el histórico Cupón Diario y el dinámico Super Once. En esta ocasión, la fortuna ha señalado una combinación de cinco cifras en el sorteo principal, permitiendo a los acertantes de número y serie acceder a los premios de mayor cuantía, incluyendo la posibilidad de la «Paga».

Cupón diario de la ONCE: un sorteo con historia

El Cupón Diario constituye la modalidad más longeva de la organización, con una trayectoria que se remonta al 8 de mayo de 1939, cuando recibía el nombre de Cupón Pro-Ciegos. En sus orígenes, esta lotería se gestionaba de forma independiente en las distintas provincias españolas con un coste de 10 céntimos por boleto. Desde entonces, el formato ha evolucionado significativamente hasta la estructura actual de cinco cifras y una serie.

En el sorteo de hoy, lunes 11 de mayo, el resultado ha sido el siguiente:

Número premiado: 35704

Serie: 046

Esta combinación permite a los ganadores optar a los premios establecidos, destacando el sorteo asociado de «La Paga», que ofrece al acertante del número y la serie un premio de 36.000 euros al año durante un periodo de 25 años. Cabe recordar que, tras la incorporación en 1985 de los sorteos especiales, la ONCE reserva para los viernes el Cuponazo y para los fines de semana el Sueldazo, ambos con botes superiores a los del tramo de lunes a jueves.

Resultados del Super Once

De forma paralela, la institución ha realizado las extracciones correspondientes al Super Once, un juego que se celebra diariamente y que se basa en una matriz de 80 números. En este sorteo, los participantes seleccionan entre 5 y 11 cifras, aspirando a coincidir con la combinación de 20 números que dicta el azar.

La combinación ganadora del Super Once de hoy, lunes 11 de mayo, ha quedado conformada por los siguientes números:

02, 03, 07, 08, 15, 16, 25, 30, 38, 39, 51, 53, 61, 70, 72, 74, 75, 79, 81 y 84

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Dependiendo del tipo de apuesta realizada (11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5 números elegidos) y de la cantidad de aciertos obtenidos sobre esta serie de 20, los jugadores accederán a diferentes escalas de premios.

Validación y cobro de premios

Se recomienda a todos los participantes verificar sus boletos a través de los canales oficiales de la ONCE. Los resultados definitivos y vinculantes para el abono de premios son exclusivamente los facilitados por la organización oficial. Es fundamental conservar el cupón en buen estado, ya que es el único documento válido para acreditar la apuesta y proceder al cobro de cualquier cantidad ganada en esta jornada.