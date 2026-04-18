Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado una nueva extracción de la Bonoloto este sábado 18 de abril. Consulte la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro de una de las apuestas más populares en España.

La Bonoloto ha vuelto a concitar la atención de miles de apostantes en toda la geografía nacional con la celebración de su sorteo ordinario de este sábado 18 de abril de 2026. Bajo la regulación de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), este juego, que forma parte de la cotidianidad de los españoles desde su creación en febrero de 1988, ofrece una de las estructuras de premios más dinámicas del panorama nacional, destinando el 55% de su recaudación total a las diferentes categorías de premios.

Combinación ganadora de la Bonoloto

El escrutinio de los bombos en la jornada de hoy ha deparado la siguiente combinación de números:

• Combinación Ganadora: 13 – 18 – 24 – 31 – 40 – 46

• Complementario: 37

• Reintegro: 9

(Nota: Los resultados oficiales se publican a partir de las 21:30 horas, una vez verificado el acta del sorteo).

Mecánica y modalidades de participación

Participar en la Bonoloto requiere la selección de seis números en una tabla numerada del 1 al 49. Con un coste de 0,5 € (50 céntimos) por apuesta, el sistema exige la validación de al menos dos apuestas para que el boleto sea considerado válido. El jugador puede optar por dos modalidades principales de juego:

• Apuesta Simple: Permite cumplimentar de 1 a 8 apuestas por boleto, seleccionando seis números en cada una de ellas.

• Apuesta Múltiple: Ofrece la posibilidad de marcar hasta un máximo de 11 números, lo que incrementa proporcionalmente las probabilidades de éxito, aunque conlleva un aumento en el importe final de la apuesta.

Además, los usuarios tienen la flexibilidad de participar exclusivamente en el sorteo diario o, si validan su boleto antes de la primera extracción, concurrir a los seis sorteos de la semana (de lunes a sábado) con la misma combinación.

Verificación de premios

Se recuerda a los participantes que la información facilitada en este artículo es de carácter meramente informativo. Para proceder al cobro de premios, la única lista oficial válida es la que proporciona Loterías y Apuestas del Estado. Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones que pudieran producirse durante la publicación de los resultados.