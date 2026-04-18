La Organización Nacional de Ciegos Españoles ha celebrado una nueva edición de sus tradicionales sorteos de fin de semana. Consulte los números agraciados con el Sueldazo y la combinación ganadora del Super ONCE en la jornada de hoy.

Este sábado 18 de abril de 2026, la ONCE ha llevado a cabo sus sorteos diarios y extraordinarios, repartiendo fortuna a través del Sueldazo de Fin de Semana y el Super ONCE. Estos juegos, pilares de la labor social de la organización, ofrecen premios que van desde grandes remuneraciones mensuales hasta botes variables en función de la modalidad de apuesta elegida.

El Sueldazo de la ONCE: número y serie premiados

El Sueldazo es la modalidad estrella de los sábados y domingos. El primer premio consiste en un pago de 5.000 euros al mes durante 20 años, complementado con 300.000 euros al contado para el acertante del número de cinco cifras y la serie correspondiente a la primera extracción.

Los resultados de hoy han sido los siguientes:

• Número Principal: 96559

• Serie: 035

Además de la extracción principal, se han repartido cuatro premios adicionales, consistentes en 2.000 euros al mes durante 10 años para las siguientes combinaciones:

• Premios adicionales:

• Segundo premio: 23186, serie 041

• Tercer premio: 36517, serie 043

• Cuarto premio: 62940, serie 042

• Quinto premio: 68535, serie 007

Aquellos participantes que posean el número de cinco cifras pero no la serie en estas extracciones posteriores, recibirán un premio de 400 euros.

(Nota: Los resultados se publican de forma definitiva a partir de las 21:45 horas).

Combinación ganadora del Super ONCE

Por su parte, el Super ONCE ha arrojado una nueva combinación en su sorteo de las 21:15 horas. Este juego, de carácter diario, se basa en una matriz de 80 números de los cuales se extraen 20. El éxito del apostante depende de cuántos números haya elegido (entre 5 y 11) y cuántos de ellos coincidan con los extraídos.

• Resultado Super ONCE: 08, 17, 23, 30, 34, 35, 37, 40, 45, 60, 62, 70, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 83 y 84

Información sobre el cobro de premios

La ONCE destina los ingresos de estos sorteos a la mejora de la autonomía y el bienestar de las personas con ceguera o deficiencia visual grave. No obstante, se recuerda a los usuarios que la única lista oficial con validez para la reclamación de premios es la facilitada directamente por la ONCE. Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones que pudieran aparecer en la presente información informativa.