Loterías y Apuestas del Estado celebra una nueva edición del sorteo de La Primitiva este sábado 18 de abril, con la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro en juego para repartir el bote acumulado.

La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha llevado a cabo este sábado 18 de abril de 2026 una nueva extracción del sorteo de La Primitiva, uno de los juegos de azar con mayor arraigo y tradición en España. Los participantes han permanecido expectantes ante la posibilidad de obtener el premio de Categoría Especial, destinado a aquellos que logren dar con los seis números de la combinación ganadora y, adicionalmente, el número correspondiente al reintegro.

Combinación ganadora de La Primitiva

El resultado del sorteo de hoy ha arrojado los siguientes números premiados:

Número de La Primitiva de hoy sábado: 4 – 23 – 27 – 28 – 41 – 43

Complementario: 42

Reintegro: 6

Joker: 5 1 4 3 7 5 4

(Nota: Los números definitivos se publican a partir de las 21:25 horas, tras la certificación de la extracción).

Funcionamiento y mecánica del sorteo

El sistema de juego de La Primitiva se basa en la selección de seis números diferentes comprendidos en una tabla que va del 1 al 49. Esta modalidad, conocida técnicamente como 6/49, tiene como eje central la extracción de seis bolas del bombo principal. Para completar el cuadro de premios, se extrae una bola adicional que ejerce de número complementario, destinada a aumentar las ganancias de los acertantes de cinco números.

Asimismo, de un bombo independiente que contiene diez bolas numeradas del 0 al 9, se extrae el reintegro. La coincidencia de este número permite al jugador recuperar el importe de su apuesta y es condición sine qua non para alcanzar el Bote, debiendo acertar para ello los seis números de la combinación principal más el citado reintegro.

Escrutinio y validación oficial

Los resultados aquí expuestos tienen carácter meramente informativo. Cabe recordar que este medio no se responsabiliza de posibles errores u omisiones en la transcripción de los datos. La única lista oficial y con validez jurídica para el cobro de premios es la proporcionada por Loterías y Apuestas del Estado, organismo encargado de la gestión y supervisión del sorteo.