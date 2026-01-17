La combinación ganadora del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 17 de enero de 2026, ya ha sido publicada. Los participantes han optado esta noche a un importante bote acumulado en uno de los juegos con más solera de Loterías y Apuestas del Estado.

Combinación Ganadora

Los números agraciados en el sorteo de hoy son los siguientes:

02, 04, 12, 22, 35, 47

• Complementario: 10

• Reintegro: 5

• Joker: 3 582 741

Cómo jugar a La Primitiva

El juego se basa en el sistema tradicional de 6/49 y ofrece varias modalidades de participación:

• Mecánica: Se eligen 6 números entre el 1 y el 49. El objetivo es acertar la combinación completa extraída del bombo principal.

• Número Complementario: Se utiliza para aumentar el premio de los acertantes de 5 números (2ª Categoría).

• Número de Reintegro: Se extrae de un bombo aparte (del 0 al 9). Si coincide con el de tu boleto, se te reembolsa el importe de la apuesta.

• El Bote: Para llevarse el premio máximo, el jugador debe acertar los 6 números de la combinación ganadora más el reintegro.

El Joker

Junto a La Primitiva, se celebra el sorteo del Joker, una apuesta opcional con un coste de 1 euro que permite optar a un premio de hasta un millón de euros mediante un código aleatorio de 7 cifras.

Nota: Esta información es de carácter provisional. Para mayor seguridad, contraste los resultados en la página oficial de Loterías y Apuestas del Estado o en su administración de lotería habitual.