La combinación ganadora del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 17 de enero de 2026, ya ha sido publicada. Los participantes han optado esta noche a un importante bote acumulado en uno de los juegos con más solera de Loterías y Apuestas del Estado.
Combinación Ganadora
Los números agraciados en el sorteo de hoy son los siguientes:
02, 04, 12, 22, 35, 47
• Complementario: 10
• Reintegro: 5
• Joker: 3 582 741
Cómo jugar a La Primitiva
El juego se basa en el sistema tradicional de 6/49 y ofrece varias modalidades de participación:
• Mecánica: Se eligen 6 números entre el 1 y el 49. El objetivo es acertar la combinación completa extraída del bombo principal.
• Número Complementario: Se utiliza para aumentar el premio de los acertantes de 5 números (2ª Categoría).
• Número de Reintegro: Se extrae de un bombo aparte (del 0 al 9). Si coincide con el de tu boleto, se te reembolsa el importe de la apuesta.
• El Bote: Para llevarse el premio máximo, el jugador debe acertar los 6 números de la combinación ganadora más el reintegro.
El Joker
Junto a La Primitiva, se celebra el sorteo del Joker, una apuesta opcional con un coste de 1 euro que permite optar a un premio de hasta un millón de euros mediante un código aleatorio de 7 cifras.
Nota: Esta información es de carácter provisional. Para mayor seguridad, contraste los resultados en la página oficial de Loterías y Apuestas del Estado o en su administración de lotería habitual.