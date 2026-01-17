La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de hoy, sábado 17 de enero de 2026, ya ha sido extraída. Este sorteo diario, uno de los más populares en España desde su creación en 1988, cierra la semana de juegos de Loterías y Apuestas del Estado con los siguientes números.

Combinación Ganadora

Los seis números agraciados y los premios especiales de esta noche son:

02, 04, 08, 11, 16, 42

• Complementario: 23

• Reintegro: 0

Cómo funciona el sorteo

La Bonoloto es un juego de azar sencillo y económico que destina el 55% de la recaudación a premios. Estas son sus características principales:

• Apuesta Simple: Consiste en elegir 6 números de una tabla del 1 al 49. Se pueden realizar hasta 8 apuestas por boleto.

• Apuesta Múltiple: Permite seleccionar hasta 11 números, aumentando las probabilidades de éxito, aunque el coste de la apuesta es mayor.

• Precio: Cada apuesta cuesta 0,50 euros, siendo obligatorio un mínimo de dos apuestas (1 euro) para que el boleto sea válido.

• Modalidad Semanal: Existe la opción de jugar con la misma combinación todos los sorteos de la semana si se valida el boleto antes del primer sorteo en el que se desea participar.

Reparto de premios

Los premios se distribuyen en categorías según el número de aciertos (6, 5+C, 5, 4 y 3). Aquellos que acierten únicamente el reintegro recibirán la devolución del importe apostado.

Nota informativa: Esta noticia se ha elaborado con los datos provisionales del sorteo. Para el cobro de premios, se recomienda verificar siempre la combinación en la lista oficial de Loterías y Apuestas del Estado.