La ONCE ha celebrado sus sorteos estrella de este fin de semana. El Sueldazo ha repartido hoy sus premios de larga duración, mientras que el Super Once ha arrojado una nueva combinación de 20 números. Aquí tienes todos los detalles para comprobar tus boletos.

El Sueldazo de la ONCE

El primer premio del Sueldazo otorga 300.000 € al contado más 5.000 € al mes durante 20 años. Estos son los números premiados hoy:

• Número principal: 36747 * Serie: 047

Premios adicionales (2.000 € al mes durante 10 años)

Además del premio principal, se han extraído cuatro números y series adicionales:

• 38635, serie 01

• 94037, serie 44

• 21446, serie 02

• 29205, serie 06

Super Once

El sorteo diario del Super Once, basado en una extracción de 20 números entre 80, ha dejado la siguiente combinación ganadora:

01, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 30, 32, 36, 37, 51, 56, 62, 65, 66, 68, 72, 78, 82

Detalles de los juegos

• Sueldazo: Se celebra todos los sábados y domingos. Además de los premios en efectivo y mensuales, existen categorías menores para quienes acierten las últimas cifras del número principal.

• Super Once: Ofrece tres sorteos diarios. Los premios varían según la cantidad de números elegidos (de 5 a 11) y el importe apostado.

Nota informativa: Esta información debe ser contrastada con los canales oficiales de la ONCE (JuegosONCE) para su validación final antes de proceder al cobro de premios.