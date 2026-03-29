Compruebe la combinación ganadora y el número clave del sorteo celebrado este domingo por Loterías y Apuestas del Estado, con un bote acumulado en la primera categoría

El Gordo de la Primitiva ha celebrado este domingo 29 de marzo de 2026 una nueva jornada de su sorteo ordinario, consolidándose como la cita de referencia para los apostantes al cierre de la semana en España. Los bombos de Loterías y Apuestas del Estado han determinado la combinación de cinco números y el número clave (reintegro) en una jornada que genera una notable expectación entre los participantes de toda la geografía nacional, atraídos por la cuantía de los premios y la estructura de este juego de azar.

La participación en este sorteo, regulado por la normativa vigente de Loterías, permite optar a diversas categorías de premios en función de los aciertos obtenidos sobre la combinación principal. Como es habitual cada domingo, el desarrollo de las extracciones se ha llevado a cabo bajo estrictos protocolos de transparencia en el salón oficial del organismo regulador. Los resultados definitivos y el escrutinio oficial del reparto de premios para todas las categorías estarán disponibles para su consulta a partir de las 21:30 horas.

Combinación ganadora y resultados del sorteo

Los números correspondientes al sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 29 de marzo, se detallan a continuación mediante la combinación de figuras extraídas:

Combinación ganadora: Los cinco números agraciados han sido 47, 13, 35, 34, 9 .

Los cinco números agraciados han sido . Número clave (Reintegro): La extracción adicional ha correspondido al número 0.

Verificación y cobro de premios

Los participantes en el sorteo de hoy pueden comprobar sus boletos para identificar si su apuesta coincide con alguna de las categorías de premios previstas, que se distribuyen desde el acierto de los cinco números y el número clave (Primera Categoría) hasta el reintegro de la apuesta.

Se informa a los usuarios de que este medio de comunicación no se hace responsable de los resultados que se consulten en fuentes que no sean las estrictamente oficiales. Los resultados definitivos podrán consultarse a partir de las 21:30 horas. Para una comprobación segura y con total validez legal, se recomienda acudir a la red de administraciones de Loterías y Apuestas del Estado o verificar el boleto a través de la página web oficial de la entidad.

Aquellos boletos que resulten premiados tienen un plazo de caducidad fijado en tres meses, a contar desde el día siguiente a la celebración del sorteo. Asimismo, cabe recordar que los premios que superen el límite exento fijado por la ley —actualmente situado en los 40.000 euros— están sujetos a la correspondiente retención tributaria del 20% sobre la cantidad que exceda dicho importe.