La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha publicado la combinación ganadora de la jornada 21 de La Quiniela, temporada 2026-2027, correspondiente al domingo 15 de noviembre de 2026. Los partidos se jugaron entre el 14 y el 15 de noviembre.
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Combinación ganadora de la jornada 21
Los 14 signos: 2, X, 1, X, 2, 1, 1, X, 1, 1, 1, 2, 2, X. Pleno al 15: 2-M.
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|Nº
|Partido
|Resultado
|Signo
|1
|R. Valladolid-Castellón
|0-1
|2
|2
|Real Sociedad B-Sporting
|2-2
|X
|3
|Almería-Andorra
|2-1
|1
|4
|Mallorca-Córdoba
|3-3
|X
|5
|R. Oviedo-Girona
|1-2
|2
|6
|Tenerife-Ceuta
|2-0
|1
|7
|Granada-Las Palmas
|1-0
|1
|8
|Eibar-Cádiz
|1-1
|X
|9
|Eldense-Sabadell
|2-0
|1
|10
|Bélgica-Italia
|4-1
|1
|11
|Alavés-Eibar (femenino)
|2-1
|1
|12
|Real Sociedad-Athletic Club (femenino)
|1-4
|2
|13
|Sevilla-At. Madrid (femenino)
|1-2
|2
|14
|Valencia-Granada (femenino)
|0-0
|X
|15
|Pleno al 15 · España-Inglaterra
|2-3
|2-M
Premios de la jornada 21
Reparto de premios según el escrutinio oficial de SELAE:
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|Categoría
|Acertantes
|Premio por acertante
|Pleno al 15
|0
|0,00 €
|1ª (14 Aciertos)
|4
|63.449,01 €
|2ª (13 Aciertos)
|40
|2.974,17 €
|3ª (12 Aciertos)
|459
|259,19 €
|4ª (11 Aciertos)
|3.831
|31,05 €
|5ª (10 Aciertos)
|21.762
|6,56 €
Fuente: premios y ganadores de la jornada 21 en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La información oficial es la que publica SELAE.