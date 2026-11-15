La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha publicado la combinación ganadora de la jornada 21 de La Quiniela, temporada 2026-2027, correspondiente al domingo 15 de noviembre de 2026. Los partidos se jugaron entre el 14 y el 15 de noviembre.

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Combinación ganadora de la jornada 21

Los 14 signos: 2, X, 1, X, 2, 1, 1, X, 1, 1, 1, 2, 2, X. Pleno al 15: 2-M.

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Nº Partido Resultado Signo 1 R. Valladolid-Castellón 0-1 2 2 Real Sociedad B-Sporting 2-2 X 3 Almería-Andorra 2-1 1 4 Mallorca-Córdoba 3-3 X 5 R. Oviedo-Girona 1-2 2 6 Tenerife-Ceuta 2-0 1 7 Granada-Las Palmas 1-0 1 8 Eibar-Cádiz 1-1 X 9 Eldense-Sabadell 2-0 1 10 Bélgica-Italia 4-1 1 11 Alavés-Eibar (femenino) 2-1 1 12 Real Sociedad-Athletic Club (femenino) 1-4 2 13 Sevilla-At. Madrid (femenino) 1-2 2 14 Valencia-Granada (femenino) 0-0 X 15 Pleno al 15 · España-Inglaterra 2-3 2-M

Premios de la jornada 21

Reparto de premios según el escrutinio oficial de SELAE:

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Categoría Acertantes Premio por acertante Pleno al 15 0 0,00 € 1ª (14 Aciertos) 4 63.449,01 € 2ª (13 Aciertos) 40 2.974,17 € 3ª (12 Aciertos) 459 259,19 € 4ª (11 Aciertos) 3.831 31,05 € 5ª (10 Aciertos) 21.762 6,56 €

Fuente: premios y ganadores de la jornada 21 en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La información oficial es la que publica SELAE.

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