El Cacereño ganó en el campo de la Ponferradina el viernes 13 de noviembre en la jornada 12 de Primera Federación grupo 1. El Cacereño remontó tras ir por detrás en el marcador. El partido tuvo 2 expulsiones.
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En los 10 partidos se han marcado 35 goles, con 2 victorias locales, 4 victorias a domicilio y 4 empates.
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Resultados de la jornada 12 de Primera Federación grupo 1
|Fecha
|Partido
|Resultado
|vie. 13/11
|Ponferradina-Cacereño
|1-2
|sáb. 14/11
|Bilbao Athletic-Racing de Ferrol
|0-0
|sáb. 14/11
|Ourense-Mérida
|1-3
|sáb. 14/11
|Real Unión-Cultural Leonesa
|1-0
|sáb. 14/11
|Coria-Unionistas
|4-2
|sáb. 14/11
|Deportivo Fabril-Barakaldo
|2-2
|dom. 15/11
|Extremadura-Pontevedra
|2-3
|dom. 15/11
|Zamora-Real Avilés
|2-2
|dom. 15/11
|Lugo-Mirandés
|1-3
|dom. 15/11
|UD Logroñés-Arenas de Getxo
|2-2
Con estos 10 resultados la jornada 12 queda completa.
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Goles, tarjetas y expulsiones
- Ponferradina-Cacereño. Goles de la Ponferradina: D. Andujar (60′); del Cacereño: S. Navarro (76′), I. Martinez Munoz (81′). Amarillas: 3 de la Ponferradina y 1 del Cacereño. Expulsados: E. Undabarrena (Ponferradina, 31′), F. San Emeterio (Ponferradina, 52′).
- Bilbao Athletic-Racing de Ferrol. Sin goles. Amarillas: 4 del Bilbao Athletic y 5 del Racing de Ferrol. Expulsado: B. Garcia (Bilbao Athletic, 10′).
- Ourense-Mérida. Goles de Ourense: D. Tejon (79′); del Mérida: S. Hallsson (37′), D. Sandoval (41′), Kone (45+1′). Amarillas: 3 de Ourense y 4 del Mérida.
- Real Unión-Cultural Leonesa. Goles del Real Unión: A. Galarza (47′). Amarillas: 2 del Real Unión y 3 de la Cultural Leonesa. Expulsado: A. Jaso Zunzarren (Cultural Leonesa, 83′).
- Coria-Unionistas. Goles del Coria: A. Lopez-Vadillo (6′), I. Ramos (32′), D. Morcillo (72′), R. Nunez (75′); de Unionistas: P. Ferrer (65′), A. Gomez (89′ de penalti). Amarillas: 0 del Coria y 2 de Unionistas.
- Deportivo Fabril-Barakaldo. Goles del Deportivo Fabril: K. Sanchez (13′), N. Carrillo (89′); del Barakaldo: M. Ruiz (22′), C. Mattheus (69′). Amarillas: 4 del Deportivo Fabril y 3 del Barakaldo.
- Extremadura-Pontevedra. Goles del Extremadura: Rodri (24′), I. Burgos (90+1′); de Pontevedra: P. Gaye (12′ y 40′), D. Mba (75′). Amarillas: 3 del Extremadura y 1 de Pontevedra.
- Zamora-Real Avilés. Goles del Zamora: I. Yurrieta Incera (54′), J. Albert (62′); del Real Avilés: D. Liduena Alonso (64′), A. Santamaria (90+11′ de penalti). Amarillas: 3 del Zamora y 4 del Real Avilés. Expulsados: A. Carmona (Real Avilés, 33′), J. Albert (Zamora, 90+8′).
- Lugo-Mirandés. Goles del Lugo: A. Costa (69′ de penalti); del Mirandés: J. Gonzalez (5′), I. Unzueta (33′ de penalti), R. Martinez (56′). Amarillas: 3 del Lugo y 6 del Mirandés. Expulsado: M. Lozano (Mirandés, 68′).
- UD Logroñés-Arenas de Getxo. Goles del UD Logroñés: C. Garcia (55′), M. Baselga (90+5′); del Arenas de Getxo: E. Zabaleta (33′), R. Torres Manzanares (74′ de penalti). Amarillas: 4 del UD Logroñés y 2 del Arenas de Getxo. Expulsado: C. Garcia (UD Logroñés, 73′).
Clasificación y próxima jornada
La clasificación de Primera Federación grupo 1 está en la web oficial de la RFEF. La jornada 13 se juega el fin de semana del 22 de noviembre, según el calendario oficial; los horarios, en la web de resultados de la RFEF.
Más resultados: resultados de la jornada 11 de Primera Federación grupo 1.
Fuente: resultados oficiales de la RFEF en rfef.es (provisionales hasta el cierre de cada acta); goles y tarjetas, API-Football.