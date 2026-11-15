El sorteo del Sueldazo de la ONCE se celebra esta noche, domingo 15 de noviembre. En esta página publicamos el número y la serie premiados en cuanto la ONCE los hace oficiales.
Resultado del sorteo anterior: Sueldazo de la ONCE hoy, 14 de noviembre: número premiado
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Cómo comprobar tu cupón del Sueldazo de la ONCE
Para tener el premio mayor, las cinco cifras del cupón y la serie deben coincidir con las premiadas. Hay premios menores por acertar cifras según su posición: compruébalos en la tabla oficial de la ONCE o en cualquier punto de venta.
Los premios de más de 40.000 euros tributan con un gravamen especial del 20 % sobre la parte que supera esa cantidad, que se retiene al cobrarlos.
Qué días se sortean los cupones de la ONCE
- Cupón Diario de la ONCE: de lunes a jueves
- Cuponazo de la ONCE: viernes
- Sueldazo de la ONCE: de sábado a domingo
Último resultado del Sueldazo de la ONCE
En el sorteo del sábado 14 de noviembre, el número premiado fue el 08335 y la serie, la 022. Ver la noticia de ese sorteo.
Próximo sorteo de la ONCE
El próximo sorteo es el del Cupón Diario de la ONCE, el lunes 16 de noviembre.
Los únicos resultados oficiales son los que publica la ONCE. Juega con responsabilidad: el juego está prohibido a menores de 18 años.